Formula 1'in Türkiye Yayıncısı Belli Oldu!

Uzun bir süredir Formula 1 yayın haklarına sahip olan Saran Medya, yarışları S Sport kanalında Türk izleyicilere ulaştırıyordu. Ancak Saran Medya'nın Formula 1 ile olan anlaşması sona erdi ve yeni yayıncının beIN SPORTS olacağı açıklandı.

Bugün gerçekleşen canlı yayında, beIN sunucusu Burak Ölmez tarafından 2024 Formula 1 sezonunun beIN SPORTS tarafından yayınlanacağı duyuruldu. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olmakla birlikte, detayların ilerleyen zamanlarda netleşmesi bekleniyor.

🚨SON DAKİKA | F1’İN TÜRKİYE YAYINCISI BELLİ OLDU!



💥 Bein Sports sunucusu Burak Ölmez, 2024 sezonunun Bein Sports’ta olacağını açıkladı.pic.twitter.com/7TWI2K0cDO — Tutkumuz F1 (@F1tutkumuz) February 1, 2024

Burak Ölmez, "Malum Formula 1, önümüzdeki sezon itibariyle beIN SPORTS ekranlarında olacak" şeklinde konuştu.

Gün Ortası programının sunucusu Burak Ölmez, programın kapanış bölümünde, önümüzdeki sezon Formula 1'in beIN Sports'ta yayınlanacağını doğrulayarak, uzun süredir dolaşan söylentilere netlik kazandırdı. Ancak, izleyicileri en çok meraklandıran konu ise F1 yayınlarını kimin sunacağı.

Türkiye'de uzun yıllardır Formula 1 yarışlarını başarıyla sunan Serhan Acar'ın, beIN Sports'a geçip geçmeyeceği belirsizliğini koruyor. Söylentilere göre, Acar'ın bu geçişi yapma ihtimali düşük görünüyor. İzleyiciler, F1 yayınlarında tanıdık bir yüzün olup olmayacağını merakla beklemekteler.