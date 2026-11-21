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Formula 1, uzun süredir kullandığı V6 hibrit motorları bırakmaya hazırlanıyor. FIA, Formula One Management (FOM), takımlar ve güç ünitesi üreticileri, 2030 sezonunda uygulanması planlanan yeni motor düzenlemesi üzerinde anlaşmaya vardı. Yeni sistemde 2,1 litrelik turboşarjlı V8 motorlar kullanılacak.

2030'da Formula 1 Motorları Nasıl Olacak?

Özellik Planlanan Özellik Motor mimarisi V8 Motor hacmi 2,1 litre Besleme sistemi Turboşarj Hibrit sistem Sınırlı elektrik desteği Yakıt Sürdürülebilir yakıt Otomobil tasarımı Daha hafif şasi Temel hedef Daha basit ve düşük maliyetli güç üniteleri

Eski V8 Motorlar Geri mi Dönecek?

Formula 1, 2013 sezonunun ardından atmosferik V8 motorları bırakarak 2014 yılında 1,6 litrelik turboşarjlı V6 hibrit ünitelere geçmişti. O tarihten bu yana elektrik enerjisi, güç ünitelerinin temel parçalarından biri oldu.

2030 için hazırlanan düzenlemeyle V8 mimarisine geri dönülecek ama eski motorlar yeniden kullanılmayacak. Yeni üniteler turboşarjlı olacak ve hibrit sistemden de tamamen vazgeçilmeyecek. Dolayısıyla 2013'te kullanılan motorların aynısı yerine günümüz teknolojisine uygun yeni bir V8 sistemi hazırlanacak.

Hibrit Sistem Neden Korunuyor?

Yeni motorlarda elektrik desteğinin azaltılması planlanıyor. Bu değişiklik, mevcut güç ünitelerinin karmaşık yapısını basitleştirirken otomobillerin ağırlığının düşürülmesine de yardımcı olacak. Sürdürülebilir yakıt kullanımı da yeni düzenlemenin bir parçası. Formula 1, çevre hedeflerini koruyarak farklı bir motor mimarisine geçmek istiyor.

Yeni Araçlar Daha mı Hafif Olacak?

Motor değişikliğiyle birlikte şasi tasarımları da yeniden ele alınacak. FIA, daha hafif ve çevik otomobiller istiyor. Ağırlığın azalması, araçların pistteki davranışını ve sürücülerin otomobil üzerindeki kontrolünü doğrudan etkileyebilir. FIA'nın şu an hedefinde sürücü becerisinin daha fazla öne çıktığı ve otomobillerin birbirini daha yakından takip edebildiği bir yarış düzeni oluşturmak var.

Formula 1 İçin Yeni Kurallar Ne Zaman Kesinleşecek?

FIA ile Formula 1 paydaşlarının anlaşmasıyla birlikte teknik kurallar henüz resmen yürürlüğe girmiş değil. 2030 için hazırlanan düzenlemelerin FIA Dünya Motor Sporları Konseyi tarafından onaylanması gerekiyor.

FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem, V8 motorların geri dönüşünü şampiyonanın geçmişiyle yeniden bağ kurma fırsatı olarak değerlendiriyor. Ben Sulayem'e göre daha hafif, basit ve düşük maliyetli otomobiller, sürücü yeteneğinin rekabette daha fazla öne çıkmasını sağlayabilir.

Editörün Yorumu

V8 motorların geri dönüşü, Formula 1'in uzun süredir kullandığı motor anlayışını geride bırakacağı anlamına eliyor. Özellikle motor sesini özleyen izleyiciler için bu değişikliğin ilgi çekici olabileceğini düşünüyorum. Daha hafif otomobillerin yarışlara nasıl etki edeceği de merak ettiğim konular arasında.

Ağırlığın azalması, araçların yön değiştirme ve frenleme davranışını etkileyebilir. Daha iyi yarışlar için aerodinamik kuralların, lastiklerin ve güç dağılımının da doğru şekilde düzenlenmesi gerekiyor. Tabii, şunu da unutmamak gerekir ki izleyiciler daha gürültülü motorların yanında pistte daha fazla geçiş ve yakın mücadele görmek istiyor. Yeni kuralların bu izleyici beklentilerini karşılayıp karşılamayacağını araçlar piste çıktığında göreceğiz.