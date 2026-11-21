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Stellantis'in şu an önünde değerlendirmeye aldığı bazı seçenekler var. İddiaya göre bunlardan biri, motor sporlarına ayırdığı bütçeyi kesmeyi içeriyor. Şirket, tasarruf planları kapsamında yarış faaliyetlerini sonlandırmayı düşünmeye başladı. Kararın uygulanması hâlinde birçok markanın da farklı şekillerde bundan etkilenmesi bekleniyor.

Stellantis'in Yarışlardan Çekilmesi, Hangi Markaları Etkiler?

Stellantis'in yarışlardan çekilmesi durumunda ilk etkilenecek markalardan biri Peugeot olabilir. Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda (WEC) yarışan 9X8 Hypercar programı sona erebilir. Peugeot 9X8, 2022'den beri WEC'de yarışıyor. Marka, bu otomobille Le Mans 24 Saat yarışlarına da katılıyor. 9X8 henüz galibiyet alamadı ve yeni sezon öncesinde kapsamlı bir yenileme sürecine hazırlanıyordu.

Diğer etkilenebilecek marka Opel. Bu markanın da Formula E projesinin iptali söz konusu olabilir. Henüz Formula E'de yarışmaya başlamadı. Mart 2026'da şampiyonaya katılacağını açıklamış ve yeni nesil Gen4 araçlarla yarışmak üzere dört yıllık anlaşma imzalamıştı. Projenin iptali, takımın piste çıkamadan kapanması demek.

Citroen'in Formula E takımı Stellantis'in finansmanını kaybedebilir. Marka, 2025 yılında Maserati'nin yerini alarak Formula E'ye katılmıştı. Takımın yarış operasyonlarını MSG Racing yürütüyor. Tabii, Stellantis finansman desteğini keserse ekibin başka bir sponsorla yoluna devam etmesi mümkün.

Lancia'nın WRC2 kategorisindeki fabrika destekli ralli programı kapatılabilir. Kısaca hatırlatmak gerekirse, Ypsilon Rally2 HF Integrale ile bu yıl WRC2'ye dönmüştü. İlk sezonunda galibiyetler alan takımın programının kapatılması, markanın ralliye dönüşünün kısa sürede kesintiye uğramasına sebep olabilir.

Stellantis Neden Yarışlardan Çekilmek İstiyor?

Stellantis Motorsport'un yıllık işletme maliyeti yaklaşık 300 milyon euro (16 milyar 626 milyon 960 bin TL). Şirketin Avrupa'da yaşadığı finansal sıkıntılar nedeniyle bu harcamanın tasarruf planına alınması bekleniyor. Marka, 2026'nın üçüncü çeyreğinde Avrupa'da 311 milyon euro zarar açıkladı. CEO Antonio Filosa, yatırımcılarla yaptığı toplantıda Çinli üreticilerin artan rekabetinden ve zorlaşan fiyat koşullarından söz etti.

Motor sporları otomobil üreticileri için yüksek maliyetli bir alan. Son dönemde başka markalar da yarış programlarını kapattı. Alpine, WEC faaliyetlerini sezon sonunda bitireceğini duyurdu. Porsche ise 2025'te WEC'den çekildi. Markanın Formula E programı devam ediyor.

Stellantis Kararını Ne Zaman Açıklayacak?

Şirket, 23 Kasım Pazartesi günü çalışan temsilcileriyle olağanüstü toplantı yapacağını doğruladı. Fakat toplantının ne konuda olacağı hakkında şimdilik net bir açıklamada bulunulmadı. İddiaya göre motor sporları faaliyetlerinin iptal edilmesi yönündeki karar, aynı gün açıklanabilir.

Editörün Yorumu

Stellantis'in yarış faaliyetlerini durdurması, dört markayı farklı şekillerde etkileyecektir. Peugeot'nun Le Mans geçmişi, Lancia'nın ralli başarıları ve Citroen'in motor sporlarındaki geçmişi düşünüldüğünde bu kararın marka imajına da yansıması beklenebilir.

Opel'in Formula E projesi henüz başlamamıştı. Şirket, dört yıllık bir anlaşmayla yeni bir yarış programına yatırım yapmaya hazırlanıyordu. Finansal sıkıntıların yaşandığı bir dönemde bu harcamadan vazgeçilmesi şaşırtıcı olmaz. Ama Peugeot ve Lancia'nın durumu farklı. İki marka da hâlihazırda yarışıyor. Lancia, WRC2'ye dönüşünün ilk sezonunda galibiyetler almaya başlamıştı. Programın bu aşamada kapatılması, markanın ralliye yeniden yerleşme çabasının sonuçlarını görememesine yol açabilir.