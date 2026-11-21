Lynk & Co, yeni 07 GT modelinin dayanıklılığını göstermek için otomobili 70 km/sa hızla uçurumdan aşağı bıraktı. Otomobil altı kez takla attı. Bu testin arkasındaki temel sebep ise otomobilin ağır bir kaza yaşanması hâlinde yolcuların bulunduğu kısımda ne tür sorunlar yaşanıp yaşanmayacağını görmekti. Marka, test sonrasında ilginç sonuçlar elde etti.

Lynk & Co 07 GT, Uçurum Testinde Nasıl Performans Gösterdi?

Testte seri üretim koşullarında hazırlanan bir 07 GT kullanıldı. Otomobil önce 100 metre uzunluğundaki dalgalı parkuru 60 km/sa hızla geçti. Ardından uçurum kenarındaki rampadan 70 km/sa hızla havalanarak yamaçtan aşağı yuvarlandı. Altı kez takla attıktan sonra duran otomobilin dört kapısı da açılabildi. Ağır darbelere rağmen yolcuların olduğu kısım ezilmedi ve şeklini korudu.

Darbeler sırasında çatlayan camın parçalarının yolcu tarafına düşmediği açıklandı. Lynk & Co, yan perde hava yastıklarının da altı saniyeden uzun süre şişkin kaldığını duyurdu. Yan camların üst kısmından açılan bu hava yastıkları, yolcuların başını korumaya yardımcı oluyor. Takla sırasında başın cama veya otomobilin iç bölümlerine çarpmasını önlemeyi amaçlıyor. Hava yastıklarının uzun süre şişkin kalması, otomobil birden fazla kez takla attığında yolcuların korunmasına yardımcı olabilir.

In the ongoing battle for most dramatic car safety demo, Lynk & Co has decided to launch a 07 GT off the end of a runway and over a cliff. It went well. https://t.co/oZuglCHP0X — Inside China Auto (@InsideChinaAuto) November 19, 2026

Lynk & Co 07 GT, Avrupa'ya Ne Zaman Gelecek?

Lynk & Co 07 GT, Ekim 2026'da Paris Otomobil Fuarı'nda ilk kez Avrupa'da sergilendi. Şirketin Haziran ayında yaptığı açıklamaya göre modelin Avrupa satışları 2027 yılında başlayacak ama Avrupa'da satılacak versiyonun Çin'deki modelle tamamen aynı olması beklenmiyor. Şirket, Avrupa'daki yasal düzenlemeleri ve ilgili bölgedeki müşteri beklentilerini dikkate alarak teknik özellikler ve donanımlar üzerinde çalışıyor.

Lynk & Co 07 GT Türkiye'de Satılacak mı?

Açık konuşmak gerekirse Lynk & Co 07 GT'nin Türkiye'ye gelme ihtimali oldukça düşük. Aracın henüz Avrupa satışı bile başlamadı. Çin'de üretildiği için Türkiye'deki yüksek ek gümrük vergilerine de takılıyor. Zaten Türkiye'de sadece 01 modelini satan mevcut distribütörün hem pahalıya gelecek hem de bizde pek alıcısı olmayan bir modeli satma riskine girmesini beklemek pek de doğru değil. Eğer marka, Türkiye özelindeki stratejilerinde köklü bir değişikliğe gitmezse bu aracı Türkiye'deki yollarda görmemiz zor.

Editörün Yorumu

Arabayı 70 kilometre hızla uçurumdan aşağı yuvarlayıp altı takla attırmak, kelimenin tam anlamıyla bir gövde gösterisi olmuş. Açıkçası ben sonucu epey etkileyici buldum. O kadar sert darbeden sonra aracın tavanının çökmemesi, bataryasının alev almaması ve kapılarının sıkışmayıp kolu çektiğin an açılması arabanın ne kadar iyi tasarlandığını gösteriyor.

Tabii, yine de bu görüntülere bakıp "dünyanın en sağlam aracı bu" diyerek peşin fikir sahibi olmamakta fayda var. Bu, en nihayetinde markanın kendi şartlarında yaptığı bir test. Gerçek bir kazada arabanın içinde insan varken o taklalarda içeridekilerin ne kadar sarsılacağını, kemerlerin ya da hava yastıklarının o an nasıl tepki vereceğini bu videodan anlayamayız.