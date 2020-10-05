Formula 1 Yarışı Seyircisiz Yapılacak: Valilik Duyurdu

Merakla beklenen Formula 1 seyircisiz mi yapılacak? İstanbul Valiliği tarafından Formula 1 yarışı açıklaması yapıldı. İşte İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklama.

Formula 1 Seyircisiz Mi Yapılacak?

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"İstanbul İl Pandemi Kurulunun almış olduğu 13-15 Kasım 2020 tarihleri arasında düzenlenecek “Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020 yarışının seyircisiz yapılması” yönündeki tavsiye kararı uyarınca 05.10.2020 Pazartesi günü saat 10.00'da toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından söz konusu yarışın seyircisiz yapılmasına karar verilmiştir."

Formula 1 biletleri bildiğiniz üzere geçtiğimiz haftalarda Biletix üzerinden satışa çıkmıştı ve kısa süre içerisinde tükenmişti. Bilet iadelerinin yapılıp yapılmayacağı bilinmiyor. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama gelir ise sizleri bilgilendireceğiz.

Sizler Formula 1 yarışının seyircisiz olarak yapılacak olması hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!