Formula E Kuralları Değişiyor: Yeni Hızlı Şarj Teknolojisi Geliyor!

Elektrikli formula araçların yarıştığı Formula E'de yeni bir dönem başlamak üzere. Şarj edilmeleri için yarış esnasında süren duraklamalar üzerinde değişiklikler planlayan FIA'nın yeni planı yarışları daha ilgi çekici hâle getirebilir. Attack Charge adı verilen bu yeni teknoloji üzerinde çalışmalar sürüyor.

600 kW kapasiteye sahip elektrikli formula araçlarına yeni Attack Charge teknolojisi sayesinde 30 saniye içinde 4 kWh güç aktarılabilecek. Yarış pilotları bu teknoloji sayesinde 30 saniyede şarj için durmak zorunda kalacaklar ancak yarışlar daha az kesintiye uğrayacak. Ayrıca yarışçılara yarışın ilerleyen kısımlarında Attack Charge periyotları sağlanacak.

Yeni Sezonla Birlikte Yenilenen Formula E Sistemi

Yeni sezonla birlikte kullanılması planlanan bu yeni hızlı şarj teknolojisi araçların yenilenecek tasarımlarıyla birlikte monte edilecek. Normalde FIA pit stop'ları yeniden canlandırmayı planlıyor olsa da şimdilik yeni Attack Charge teknolojisi ile devam edecek.

Formula E'ye gelecek yenilikler bununla da sınırlı değil. Normalde süre sınırıyla gerçekleşen yarışlar artık belirli tur sayısı üzerinden gerçekleştirilecek. Ayrıca yarışa güvenlik aracı girerse veya başka sebeplerden duraklatmalar yaşanırsa yarışa ekstra turlar eklenebilecek. Antrenman seanslarına da eklemeler yapılacak ve böylelikle üçüncü pilotların daha çok tecrübe kazanması sağlanacak.

2023'ün başında başlaması beklenen Formula E'nin yeni sezonuyla birlikte geçerli olacak bu değişiklikler, elektrikli formula yarışlarını köklü değişime uğratacak gibi görünüyor.