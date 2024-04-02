Fornite Oyun İçi Para Birimine Zam Geldi: V-Papel Fiyatları Ne Kadar Oldu?

Epic Games'in geliştirmiş olduğu ve Türkiye'de de oldukça yüksek oyuncu sayısı olan Fortnite, her ne kadar ücretsiz bir şekilde oynanabiliyor olsa da oyun içi satın alımlar her oyunda olduğu gibi ücretli bir şekilde gerçekleştiriliyor.

Fortnite'ta oyun içi satın alımlar V-Papel ile yapılabilliyor. Oyunu oynarken pek çok yönden avantaj sağlayan kozmetik eşyalar, V-Papel aracılığıyla satın alınabiliyor. Bahsi geçen oyun içi para birimi de aslında gerçek para ile satın alınabiliyor.

V-Papel Fiyatlarına Zam Geldi

Yapılan yeni açıklama ile birlikte Fortnite oyunun içindeki satın alımlarda kullanılan V-Papel'e zam geldi. Bu zam, belirli ülkelerde uygulandı. Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Japonya, Norveç, Polonya, İsveç ve ABD gibi ülkelerin arasında Türkiye de yer alıyor.

Yapılan değişikliğin Fornite Tayfası aboneliğini etkilemeyeceği de belirtildi. Şu an zam gelen paketler haricinde ilerleyen dönemlerde Öteki Taraf Paketi, Kemik Kadro Paketi, Vampir Drift Görev Paketi, Güzide Akademisi Görev Paketi ve Transformers Paketi gibi paketlere de zam geleceği söylendi.

Şu an zam gelen V-Papel paket fiyatları şöyle: