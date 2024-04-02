Fornite Oyun İçi Para Birimine Zam Geldi: V-Papel Fiyatları Ne Kadar Oldu?
Fornite'ta oyun içi satın alımlar için kullanılan oyun içi para birimi olan V-Papel Türkiye fiyatlarına zam geldi. Paket fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar!
Epic Games'in geliştirmiş olduğu ve Türkiye'de de oldukça yüksek oyuncu sayısı olan Fortnite, her ne kadar ücretsiz bir şekilde oynanabiliyor olsa da oyun içi satın alımlar her oyunda olduğu gibi ücretli bir şekilde gerçekleştiriliyor.
Fortnite'ta oyun içi satın alımlar V-Papel ile yapılabilliyor. Oyunu oynarken pek çok yönden avantaj sağlayan kozmetik eşyalar, V-Papel aracılığıyla satın alınabiliyor. Bahsi geçen oyun içi para birimi de aslında gerçek para ile satın alınabiliyor.
Fortnite iPhone’a Nasıl İndirilir?
Ortalama 125 milyona yakın oyuncusu olan Fortnite, artık iPhone’a yüklenemiyor. Biz de sizlere App Store’dan kaldırılan Fortnite’nin yeniden resmi sürümünün iPhone’a indirilmesiyle ilgili bilgi vereceğiz.
V-Papel Fiyatlarına Zam Geldi
Yapılan yeni açıklama ile birlikte Fortnite oyunun içindeki satın alımlarda kullanılan V-Papel'e zam geldi. Bu zam, belirli ülkelerde uygulandı. Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Japonya, Norveç, Polonya, İsveç ve ABD gibi ülkelerin arasında Türkiye de yer alıyor.
Yapılan değişikliğin Fornite Tayfası aboneliğini etkilemeyeceği de belirtildi. Şu an zam gelen paketler haricinde ilerleyen dönemlerde Öteki Taraf Paketi, Kemik Kadro Paketi, Vampir Drift Görev Paketi, Güzide Akademisi Görev Paketi ve Transformers Paketi gibi paketlere de zam geleceği söylendi.
Şu an zam gelen V-Papel paket fiyatları şöyle:
- Kod Adı: Meteor Paketi – 95 TL
- Misyonsuz Kurye – 390 TL
- Hediye Savaş Bileti – 179 TL
- 1000 V-Papel Paketi – 190 TL
- 2.800 V-Papel Paketi – 485 TL
- 5.000 V-Papel Paketi – 780 TL
- 13.500 V-Papel Paketi – 1.898 TL
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