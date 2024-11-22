Fortinet VPN Tasarım Hatası Büyük Güvenlik Açığına Yol Açtı: Brute-Force Ataklarının Tespiti Engelleniyor

İnternet ortamında kimlik bilgilerinizi gizlemek için kullanabileceğiniz VPN'lerden Fortinet, yazılımındaki bir hata sebebiyle ciddi güvenlik endişesi yaratıyor.

Fortinet VPN sunucularındaki bir tasarım hatası, brute-force saldırılarında doğrulanan giriş bilgilerini gizleyerek güvenlik ekiplerini yanıltıyor. Bu hata, yalnızca başarısız girişimleri kaydediyor ve saldırganların başarılı girişleri fark edilmeden doğrulamasına izin veriyor.

Başarılı Girişler Loglar'da Kayıt Altına Alınmıyor

Fortinet VPN sunucuları, giriş işlemleri için iki aşamalı bir süreç kullanıyor: kimlik doğrulama ve yetkilendirme. Pentera güvenlik araştırmacıları, başarılı girişlerin yalnızca yetkilendirme aşamasında kaydedildiğini, başarısız girişlerin ise kimlik doğrulama aşamasında loglandığını keşfetti.

Saldırganlar, işlemi kimlik doğrulama aşamasında durdurarak başarılı girişlerin kaydedilmesini engelleyebiliyor. Araştırmacılar ise Burp Suite aracını kullanarak istemci ve sunucu arasındaki etkileşimleri analiz etmeleri sonrasında sunucunun HTTPS yanıtında, geçerli giriş bilgilerini belirten “ret=1” değeri bulunduğunu tespit ettiler. İşlem bu aşamada durdurulduğunda başarılı girişler loglanmıyor.

Fortinet Bunu Güvenlik Açığı Olarak Saymadı

Pentera, bu hatayı Fortinet'e bildirmesine rağmen şirket bu sorunu bir güvenlik açığı olarak değerlendirmedi. Yani bu noktada Fortinet'in bu sorunu çözmek için bir planı olup olmadığı belirsiz. Pentera ise bu tasarım hatasını kullanan bir script yayınlayarak, organizasyonların VPN güvenlik önlemlerini gözden geçirmesi gerektiğini vurguladı.