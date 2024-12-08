Fortnite, Yeni 5'e 5 Takımlı Taktiksel Çatışma Modunu Duyurdu!

2017 yılında PUBG ile birlikte hayatımıza giren ünlü nişancı oyunu Fortnite, bugünlerde eski büyük kitlesini tekrardan geri kazanmak için çalışmalar yürütüyor. Oyunun yapımcısı Epic Games, son olarak çareyi oyuna ünlü bir mod getirmekte buldu.

Şirket, oyuncuların Fortnite'da 5 kişiden oluşacak takımlarla taktiksel çatışmalara gireceği Balistik isimli yeni oyun modunu duyurdu. Yeni mod, Counter-Strike ve Valorant'ın rekabetçi oyunlarına olan benzerliğiyle şimdiden dikkat çekti.

Fornite Balistik Önümüzdeki Hafta Erişime Açılacak

Epic Games'in, “strateji, taktiksel ekip çalışması ve bireysel yeteneğin zafer için olmazsa olmaz olduğu, adrenalin dolu, tur tabanlı 5’e 5 rekabetçi bir oyun modu” olarak tanımladığını yeni Balistik modu, iki takımı CS'nin rekabetçi moduna oldukça benzer bir şekilde karşı karşıya getirecek.

Aktarılanlara göre bir takım Rift Noktası isimli bir bölgeye cihaz yerleştirmekle görevlendirilirken, diğer takım ise yapılan operasyona karşı savunma yapacak. Oyuncuların, rekabetçi moduna kıyasla düzenlenecek turlar arasında bir sonraki tur için de ekipman satın alabileceği gibi farklılıklar da mevcut.

Şimdiden pek çok oyunseverin heyecanla beklemeye başladığı Fortnite Balistik, 11 Aralık 2024’te erişime açılacak.

Peki siz yeni Balistik modunu oynamayı düşünüyor musunuz? Yorumlarda buluşalım...