Fortnite Çöktü mü? Kullanıcılar Giriş Yapamıyor!

Kullanıcılar son zamanlarda Fortnite oynamak istediklerinde bir sunucu hatasıyla karşılaşıyorlar.

Epic Games'in geliştirdiği Fortnite oldukça popüler ve oyuncu sayısı çok olan bir oyun. Ancak son gelen güncellemeyle beraber kullanıcılar çeşitli sorunlarla karşılaştıklarını söylüyorlar. Bunlardan biri de oyuna girmeye çalışıldığında sunucunun çevrimdışı olduğuna dair gelen bir hata mesajı.

Fortnite Çöktü mü?

Popüler hizmetlerin durumunu gösteren Downdetector sitesi de oyun erişiminde sorunlar olduğuna dair raporlar gösteriyor. Fortnite sunucu çevrimdışı hatasının neden olduğu henüz bilinmiyor.

Bugün Fortnite için v29.00 sürümlü güncelleme yayınlandı ve uzun süredir beklenen 5. Bölüm: 2. Sezon başlamış oldu. Yeni içerikler oyuncuların beğenisine sunuldu ve haritada değişiklikler yapıldı. Ancak oyuna şu an erişilemediği için bu değişiklikler henüz görülemiyor

Raporlara göre, Epic Games şu anda Fortnite sunucuları üzerinde bakım çalışmaları yürütüyor. Şirketin resmi web sitesinde, Fortnite'a dair bazı hizmetlerde güncellemelerin yapıldığı ifade ediliyor. Planlanan bakımın Türkiye saatiyle 17.00'de tamamlanması hedefleniyor, ancak bu zaman bilgisi kesin değil. Dolayısıyla, erişim birkaç dakika önce veya sonra açılabilir.

"Fortnite sunucu çevrimdışı" hatasını çözmenin şu an için bir yöntemi bulunmuyor. Epic Games, bakım tamamlandığında oyuncuların oyunu tekrar oynayabilmesi için erişimi açacak. Bu nedenle şu an için oyunculara yalnızca beklemeleri tavsiye ediliyor.