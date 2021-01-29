Fortnite'a Gangnam Style Dansı Geldi!

İlk Gangnam Style dansı YouTube’da yaklaşık olarak 10 yıl önce yayımlandı. İlk viral olduğu günden itibaren sosyal medyanın dengesini sarsmayı başaran müzik klibindeki dans stili zamanında insanların oldukça dikkatini çekmiş ve birçok insan tarafından denenmeye başlanan bir dans stili olmuştu. Eski bir dans stili olması, Fortnite’a bir dans stili olarak eklenmesini engellemedi.

Gangnam Style Dansı 10 Yıl Sonra Fortnite’ta!

Birbirinden çeşitli dans figürleri ile dünyanın en popüler battle royale oyunlarından bir tanesi olmayı başaran Fortnite, oyuncuların uzun bir süre ilgisini çekecek dans figürlerini video oyununa getirmeye devam ediyor. Dünyanın en çok oynanan battle royale oyunu şimdi de video oyununa bir zamanların en çok izlenen müzik kliplerinden biri olarak tarihe geçen Gangnam Style’daki dans figürlerini video oyununa getirdi.

Aniden popüler kültürün zirvesine yerleşmek söz konusu olduğunda Fortnite ve Gangnam Style arasında birçok benzerliğin olduğunu söylemek mümkün. Fortnite, piyasaya sürülmesinin üzerinden bir yıl geçtikten sonra 100 milyondan fazla oyuncu sayısına ulaşarak büyük bir rekorun altına imza atmıştı.

Gangnam Style ise müzik klibi olarak dinleyicilerle buluşturulduğundan birkaç ay sonra YouTube’da en çok izlenen kliplerden biri haline gelerek YouTube tarihine en hızlı bir yükselen videolarından biri olarak geçti. Fortnite ve Gangnam Style’ın her ikisi de belirli dans hareketleri ile tanındı.

Gangnam Style’ın Fortnite’a gelmesi, Fortnite KR isimli resmi Twitter hesabından yayımlanan yeni bir video ile duyuruldu. Bir zamanların en çok dinlenen şarkısı video içerisinde çalmasa da karakterlerin hangi dansı yaptığını tahmin etmek mümkün görünüyor çünkü Gangnam Style zamanında dünyanın dört bir yanındaki insanlar tarafından duyulan, dinlenen ve izlenen bir müzik klibi olmuştu.

오 오 오 오..... 커밍쑨.. pic.twitter.com/mcQ7wxE8Uh — Fortnite KR (@FortniteKOR) January 28, 2021

Videonun Fortnite KR hesabında yayımlanması, sizi Gangnam Style’ın sadece belirli bir bölgedeki kullanıcılara sunulacağını düşünmeye itebilir fakat tweet daha sonra Fortnite’ın resmi hesabında retweetlenerek dünyanın genelindeki oyuncular tarafından da kullanılabileceğine işaret edildi.

Fortnite duyurusuna verilen tepkiler son derece olumlu tepkilerdi. Siz video oyununa eklenen yeni dans figürü hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.