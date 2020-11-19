Epic Games’in popüler battle royale oyunu Fortnite görüntülü sohbet özelliği kazanıyor. Yeni özellikle birlikte oyuncular sevdiği kişilerle ekstra bir uygulama kullanmadan görüntülü olarak konuşma imkanına sahip olacak. Epic, oyuna bu özelliği eklemek için 2019 yılında satın aldığı uygulamadan faydalanacak.

Fortnite Görüntülü Sohbet Özelliği Ne Zaman Gelecek?

Oyun yapım ve geliştirme şirketi Epic Games, oyuncuların Fortnite oynarken arkadaşlarıyla görüntülü olarak sohbet etmelerine imkan sunmak için çok yakın bir tarihte 2019 yılında satın aldığı Houseparty uygulamasını kullanmaya başlıyor. Houseparty uygulaması, oyuncuların video oyunu oynarken birbirleriyle etkileşim halinde kalmasını kolaylaştıracak.

Yakında oyuncuların kullanımına açılacak olan özellik, Epic tarafından aktarılan bilgilere göre PC, PlayStation 5 ve PlayStation 4’te kullanılabilecek. Houseparty ile insanlarla iletişime geçmek isteyen oyuncuların Android veya iOS işletim sistemli akıllı telefonunda uygulamanın yüklü olması gerekecek. Telefonunda bu uygulamaya sahip olan oyuncuların özellikten faydalanmak için Houseparty hesabını Epic hesabına bağlaması yeterli olacak.

Şirket, güvenlik konusunda birtakım endişelerinin olduğunu ve bu endişelerini ortadan kaldırmak için görüntülü sohbet özelliğinin sadece yüze odaklı çalışacağını ifade etti. Uygulama, oyuncunun yüzü dışında her şeyi silen bir özellik sunacak. Bu özellik sayesinde oyuncuların arka planı Fortnite temalı bir arka plan olacak, sohbetteki kişiler sadece birbirinin yüzünü görebilecek.

Güvenlik tedbirlerini sıkı tutmaya çalışan şirket, rastgele oyuncularla sohbet başlamayı desteklemeyecek. Birisiyle sohbet başlatmak için o kişiyle Houseparty’de arkadaş olmak gerekecek. Şirket böylece rastgele kişilerle başlatılan sohbetlerdeki olası tehditlerinden oyuncuları korumuş olacak.

Epic, Xbox ve Nintendo Switch dahil olmak üzere diğer platform oyuncularının sorularına yönelik yaptığı açıklamada, “Gelecekte daha fazla platformu destekleyebilirsek bu imkanı tüm oyunculara sunacağız” ifadelerini kullandı.

Fortnite Görüntülü Sohbet Yapılır?

Epic Games, görüntülü sohbet özelliğini kullanmak için şu adımları takip etmenin yeterli olduğunu belirtti:

• iOS veya Android cihazınızda Houseparty uygulamasını açın. Hesabınızı uygulama ayarlarına girip Epic Games hesabınızla bağlayın.

• Arkadaşlarınızın sohbetine katılın veya arkadaşlarınıza sizin sohbetinize katılmaları için davet gönderin.

• Bilgisayar veya PlayStation üzerinden oyunu başlatın.

• Popüler battle royale oyununu oynarken arkadaşlarınızla görüntülü olarak konuşmaya başlayabilirsiniz.