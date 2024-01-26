Fortnite Nihayet iOS'a Geri Dönüyor: Müjde Epic Games'ten Geldi!

Uzunca geçen sürenin ardından beklenen oldu ve Fortnite, nihayet iOS'a geri dönüyor.

Avrupa Birliği'nde yaşayanlar için Apple'ın iPhone'u AB'deki üçüncü taraf uygulama mağazalarına açacağını duyurmasının ardından Epic Games, Fortnite'ın "2024 yılında Avrupa'da iOS'a geri döneceğini" açıkladı.

Epic Games Müjdeyi Duyurdu

Epic Games'ten gelen açıklama, Epic CEO'su Tim Sweeney'in Apple'ın duyurularını "gereksiz ücretlerle dolu rekabete aykırı bir plan" olarak eleştirmesinin ardından geldi. Görünüşe göre politikalar, Apple'ın yeni düzenlemesinin ardından Epic'in iPhone kullanıcılarının Fortnite'ı indirmesini engellemeye devam etmesi için yeterince kötü değil.

Epic Games, doğrudan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda, bu yıldan itibaren iPhone'da bir "Epic Store"un yer alacağını söylüyor. Epic, Fortnite'ın iPhone'a Epic Store üzerinden indirilebileceğini belirtiyor.

Fortnite, Epic Games'in doğrudan ödeme seçeneği ekleyerek Apple'ın App Store kurallarını ihlal etmesinin ardından Ağustos 2023'te App Store'dan kaldırılmıştı.

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