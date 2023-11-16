Fortnite'a Bir Yıldız Daha Ekleniyor: Lewis Hamilton!

Birçok ünlü ismi oyuna ekleyen Fortnite, 17 Kasım Cuma günü ünlü F1 pilotu Lewis Hamilton'u da oynanabilir karakterler arasına ekleyecek.

Hamilton, Icons serisinin bir parçası olarak Fortnite kostümlerine dönüştürülen Naomi Osaka, Chloe Kim, LeBron James, Neymar Jr, Ariana Grande, Bruno Mars ve Marshmello gibi tanınmış spor yıldızları ve ünlüler arasına katılıyor.

LEwis Hamilton Yakında Fortnite'da!

Hamilton'ın yakında Fortnite'a katılacağı haberi, oyuncular tarafından da beğenilen bir fragmanla açıklandı.

Hamilton'ın Fortnite görünümü aynı zamanda biraz daha az gösterişli alternatif bir kıyafetle (temelde bir gömlek ve güneş gözlüğü) birlikte geliyor ancak belki de daha dikkat çekici olan, Instagram'daki ünlü vegan köpeği Roscoe'nun da eklenmesi. Şu anda 961 bin Instagram takipçisi olan Roscoe'nun sırtında sallantılı bir mücevher bulunuyor.

Fortnite'ın Lewis Hamilton seti 17 Kasım Cuma günü oyunun premium mağazasında yerini alacak.

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