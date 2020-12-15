Fortnite Performans Modu Aldı! Hemen Etkinleştirin

Fortnite performans modu kazandı. Yeni gelen mod sayesinde eski bilgisayarlarda bile yüksek FPS değerleri görebilir ve sorunsuz bir şekilde oynayabilirsiniz. Şu anda alfa aşamasında olan performans modu ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Fortnite Performans Modu Nasıl Etkinleştirilir?

Epic Games tarafından geliştirilen Fortnite, 21 Temmuz 2017 tarihinde çıkışını gerçekleştirdi. Kısa sürede dünya genelinde çok popüler hale gelen battle royale türündeki video oyunu, eski bilgisayarlarda da çalışıyor fakat bazı donma sorunları yaşanabiliyor. Geliştirici Epic Games, eski bilgisayara sahip olan oyuncular için yeni bir mod yayımladı.

Fortnite performans modu etkinleştirildiği takdirde daha yüksek FPS değerleri görülebiliyor. Epic Games'in blog yazısına göre performans modu ile görsel kalite azaltılarak ekran kartı ve işlemcinin yükü düşürüldü. Böylece ciddi performans artışı sağlandı. Yayımlanan yeni mod, düşük ölçeklenebilirlik ayarına ya da düşük sisteme sahip olan oyuncuların popüler battle royale oyununu sorunsuz ve daha yüksek FPS ile oynayabilmesine olanak sağlıyor.

Performans modu, oyuncuların tercihine bağlı olacak. Yeni modu aktif etmek için ilk olarak ayarlar menüsünü açın. Daha sonra ayarlar menüsünde yer alan “Video” kategorisine tıklayın. Son olarak, “Renderind Mode” ayarını “Performans (Alpha)” olarak değiştirin. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra oyunu yeniden başlatın. Daha sonra istediğiniz zaman bu modu devre dışı bırakabilirsiniz.

Oyuncular, yeni modun yayımlanması ile birlikte Epic Games Launcher kurulum seçenekleri üzerinden yüksek çözünürlüklü kaplamaları kullanmamayı tercih edebilir. Yüksek çözünürlüklü kaplamaları devre dışı bırakmak için aşağıda yer alan adımları uygulayabilirsiniz.

• İlk olarak bilgisayarınızda yüklü olan Epic Games Launcher yazılımını açın ve hesabınıza giriş yapın.

• Kütüphane sayfasını açın.

• Açılan sayfa üzerinden Fortnite oyununu bulun ve hemen ardından oyun isminin sağ kısmında yer alan yatay üç nokta simgesine tıklayın.

• Ayarlar menüsüne tıklayın.

• “Yüksek kalite kaplamaları kullan” seçeneğindeki tiki kaldırın. Bu işlem, yaklaşık 14 GB dosya boyutuna sahip olan yüksek çözünürlüklü kaplamaları kaldıracak. Oyunun kapladığı alan yaklaşık olarak 17 GB’a düşecek.

Intel i5-8265U - 1.60GHz işlemci, 8 GB RAM ve Intel UHD Graphics 620 ekran kartına sahip olan bir dizüstü bilgisayarın Fortnite’ı düşük ölçeklenebilirlik ayarları ve 720p çözünürlükte performans modu kapalıyken 24 FPS’te çalıştırdığı belirtildi. Performans modu aktif edildiğinde FPS 61’e yükseldi.

AMD A10-5745M APU - 2.1GHz işlemci, 6 GB RAM, AMD Radeon(TM) HD 8610G ekran kartına sahip olan bir dizüstü bilgisayarın Fortnite’ı düşük ölçeklenebilirlik ayarları ve 720p çözünürlükte performans modu devre dışıyken 18 FPS’te çalıştırdığı ifade edildi. Mod aktif edildiğinde FPS 45’e yükseldi.