Fortnite'ın Ünlüler Kadrosuna Dünyaca Ünlü Bir Yıldız Geliyor: İşte O Sürpriz İsim!

Fortnite, bünyesindeki ünlüler kadrosunu genişleterek oyunculara yeni sürprizler yaşatmaya devam ediyor. Her ünlü isim ile kitlesini heyecanlandırmayı başarıyor. Dünyanın en ünlü film yıldızlarından müzik sektöründekilere kadar pek çok popüler isim oyunda yer alıyor.

Fortnite'ın geliştiricisi Epic Games ile iş birliği yapan yeni isim Grammy ödüllü şarkıcı Lady Gaga oldu. Gaga, Fortnite'taki ünlüler kadrosuna dahil olduğunu X hesabından yaptığı bir paylaşım ile duyurdu.

Fornite'ta Yeni Karakter Açılıyor

Dünyanın en ünlü isimlerinden biri olan Lady Gaga, X (Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımla sevenlerine müjdeli haberi verdi. Yıllar önce attığı bir tweeti daha sonra alıntılayarak bir görsel ile paylaştı.

2019 yılında attığı "What's fortnight?" tweetini alıntılayarak "*fortnite" yazıp görselle paylaşan Gaga, iş birliğini resmi olarak duyurmuş oldu. Görselde yer alan tarihe bakıldığı zaman 22 Şubat'ı işaret ettiğini söylemek mümkün. Bu tarih de Fortnite Festivali ile ilgili yapılacak duyurunun önden bir bilgisini almamızı sağlıyor.

Yakın zamanda The Weeknd, Fortnite Festivali sırasında Popular isimli şarkısının klibi yayınlanmıştı. Aynı şekilde Travis Scott'ın Astronomical etkinliği de oyun içinde canlı bir konser vererek gerçekleştirilmişti.