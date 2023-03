Oyuncular Üzgün: Fortnite'ın Windows 7 ve 8 Desteği Sona Eriyor!

Epic Games, oyunu Windows 7 veya Windows 8 üzerinde çalıştıran oyuncular için Fortnite'ı desteklemeye artık devam etmeyeceğini duyurdu. Fortnite'ın yıllar içinde büyük ölçüde büyüdüğüne şüphe yok. Hayranları için mümkün olduğunca hatasız ve eğlenceli olması için sürekli olarak bakım güncellemeleri, düzeltmeler ve içerik güncellemeleri alan bir oyun.

Aradan birkaç yıl geçti ve Fortnite, özellikle ilk bölümüyle karşılaştırıldığında tamamen yeni boyutlara ulaştı. Hem rekabetçi Fortnite sahnesi hem de yaratıcı oyun modları yükselişe geçti ve yeni zirvelere ulaştı ancak bu gelişmeler, Fortnite'ı çalıştıran sistemler için de çok daha zorlu hâle getirdi. Bölüm 4 Sezon 2 henüz yayınlandı ve sezona başlamak için oyunun tüm platformlardaki oyuncular için büyük bir güncelleme alması gerekiyordu.

Epic Games'in daha önce açıkladığı gibi yeni sezonla birlikte eski işletim sistemlerine destek konusunda bazı değişiklikler yapılması gerekiyordu. Bu, bilgisayarlarında Windows 7 ve Windows 8 kullanan oyuncuların, oyun artık eski işletim sistemlerini desteklemediği için artık Fortnite oynayamayacakları anlamına geliyor.

As previously announced, starting with Battle Royale Chapter 4 Season 2, players will be required to use Windows 10 or higher in order to continue playing Fortnite natively on PC in an officially supported manner. Windows 7 and 8 will be officially unsupported in Fortnite. pic.twitter.com/9XwyIBATwD