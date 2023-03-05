Fornite'a FPS Modu Mu Eklenecek? Birinci Şahıs Kamera Açısı Deneniyor

Tüm zamanların en iyi çıkış yakalayan oyunlarından biri olan Fortnite, özellikle omuz üstü kamera açısına sahip oynanışıyla PUBG ve CS: GO gibi rakiplerine karşı oldukça farklı bir noktadada duruyordu. Ancak çıkışından seneler sonra Fortnite bu inadından vazgeçmiş olabilir.

Yakın zamanda yeni sezon için hazırlanan oyuna birinci şahıs kamerası (FPS) modunun geleceği iddia ediliyor.

Fortnite Yeni Sezonda Neler Olacak?

9 Mart'ta çıkması beklenen Fortnite yeni sezonu milyonlarlarca oyuncu merakla bekliyor. Her sene olduğu gibi çeşitli güncellemeler ve etkinliklerle duyurulacak olan yeni sezonun yanında FPS modunu da getireceği iddia ediliyor. Fortnite duyumcularından Hypex ve ShiinaBR'ın elde ettiği bilgilere göre 4. Bölüm 2. Sezon için en büyük yenilik birinci şahıs kamera görüşü eklentisi olacak

Fortnite 4. Bölüm 2. Sezon için resmi açıklama yapılmamış olsa da, sızıntılar kapsamında birkaç öğe ve özelliğin eklenmesi bekleniyor. Yeni bir Futuristic/Neo-Tokyo temasının yanı sıra, geri dönecek Lucky Landing, Neo-Tokyo POI ve motorları, silahınızı tutarken kayabileceğiniz tüpler gibi birçok yenilikle birlikte gelebilir. Ayrıca, Eren Yeager'in gizli kostüm olması, Resident Evil karakterlerinin ve beş yeni karakterin ekleneceği Battle Pass'ta olabileceği gibi, katanalar, yeni kılıçlar, yeni tabanca ve yeni av tüfeği de dahil olmak üzere yeni silahlar bekleniyor.