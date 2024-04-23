2024 Yol Haritası Sızıntısı Doğrulandı: Fortnite Hangi Ünlü Sanatçıyı Festivale Çıkaracak?
Sıradaki Fortnite Festival etkinliğide Billie eilish’in görünüm olarak sahne alacağı, 2024 içerik haritası sızıntısında ortaya çıktı. İşte detaylar!
Epic Games'in 2021'de satın aldığı Rock Band stüdyosu Harmonix tarafından geliştirilen Fortnite Festival, oyuncuların arkadaşlarıyla grup halinde performans sergilemesine veya popüler sanatçıların parçalarıyla solo oynamasına olanak tanıyan etkinlik olarak öne çıkıyor.
Önümüzdeki günlerde ise popüler şarkıcı-söz yazarı, Fortnite Festival'de öne çıkan üçüncü sanatçı olarak sahnede yerini alacağı doğrulandı.
Başka Hangi Popüler Sanatçılar Fortnite Festivalde Yer Alacak?
Eilish'in 23 Nisan'da Fortnite'a katılacağına dair onay, yıldızın oyundaki görünümünün sızdırılan 2024 içerik haritası görselinde yer almasından günler sonra geldi.
RUMOR: Fortnite's 2024 Roadmap ALLEGEDLY got leaked (READ THREAD) 😳‼️— HYPEX (@HYPEX) April 19, 2024
• Billie Eilish, Metallica, Karol G & Snoop Dogg
• Apocalypse S3 + Jack Sparrow & Metallica
• Marvel Season + Fantastic 4
• Fortnite OG (Chapter 2 - S1, S2 & S3)
• LEGO Star Wars & Klombo pic.twitter.com/fhSp2vyBqF
İçerik haritası, Eilish'in yanı sıra Metallica ve Snoop Dogg'un da yaklaşan Fortnite Festivali'nde öne çıkan sanatçılar arasında yer alabileceğini gösteriyor.
Fortnite Ne Demek?
Epic Games ve People Can Fly tarafından geliştirilen Fortnite, milyonlarca oyuncuya sahip devasa bir oyun.
Ayrıca şirketlerin, Fortnite kullanıcılarının Disney, Pixar, Marvel, Star Wars ve Avatar içerikleriyle oynamasına, izlemesine, alışveriş yapmasına ve etkileşime geçmesine olanak tanıyacak yeni bir evren inşa etmek için bir araya geldiği de ortaya çıktı.
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