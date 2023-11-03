FortniteOG ile Tüm Zamanların Eş zamanlı Oyuncu Rekoru Kırıldı!

Fortnite kısa zaman önce bir duyuru yaparak dünyanın dört bir yanındaki oyuncuları, oyunun yeni güncellemesi olan "Fortnite OG" ile zamanda geriye dönüş yapmaya davet etti.

Bu özel güncelleme ile Battle Royale'nin geçmişine yolculuk yapılacağı ve oyunun geçmiş sezonlarının farklı öğelerinin oyuna geri getirileceği bildirmişti.

3 Kasım'da uyunun eski oyuncuları, yıllar sonra tekrar bir araya gelerek "#FortniteOG" etiketiyle oyuna döndüler. 3.9 milyon oyuncunun eş zamanlı olarak oyunun tadını çıkardığı bir rekora imza atıldı.

Oyuncular Nostaljik Anlar Yaşadı

#FortniteOG etiketi altında toplanan eski oyuncular, oyuna özlem duyan ve nostaljik anılarını canlandırmak isteyen birçok oyuncuyu kendilerine çekti.

Sosyal medyada hızla yayılan bu etiket, 3.9 milyon oyuncunun aynı anda oyuna giriş yapmasını sağladı. Bu, Fortnite tarihinde görülmemiş bir rekor oldu.

Oyuncular, eski haritaları, kostümleri ve silahları tekrar deneyimleme fırsatı buldu. Oyun içi sohbetlerde ve sosyal medyada, oyuncular geçmiş anılarına daldı ve bu özel etkinlik sayesinde bir araya geldi.

#FortniteOG etkinliği, oyunun sadece popülerliğini değil, aynı zamanda topluluğunun gücünü de gösterdi. Oyuncular, bu tür etkinliklerin daha sık yapılmasını umut ediyor ve Fortnite dünyasının geleceğine dair heyecanlarını dile getiriyor.

Epic Games, bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirterek oyunculara teşekkür etti.

Siz bu tarihi etkinliğe katıldınız mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.