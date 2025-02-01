Forza Horizon 5 Nihayet PlayStation'a Geliyor! İşte Çıkış Tarihi

Bu bahar Forza Horizon 5'te yolların tozunu konsolunuzdan attıracaksınız. Zira oyun birkaç ay içinde PlayStation 5 platformuna gelecek. Oyun, çıkışıyla birlikte çapraz oyun (crossplay) desteği de sunacak. Ayrıca, tüm platformlar için ücretsiz bir güncelleme olan Horizon Realms de yolda.

İşte Forza Horizon 5'ün PS5 macerasına dair detaylar:

Forza Horizon 5 PS5'te Neler Sunacak?

PlayStation 5'e gelen Forza Horizon 5, tüm mevcut içerikleriyle birlikte gelecek. Yani:

Neredeyse 900 farklı araba,

İki tam kapsamlı genişleme paketi,

40'tan fazla oyun güncellemesi,

Meksika'nın geniş açık yolları.

Oyunun PS5 sürümü Panic Button tarafından Playground Games ve Turn 10 Studios ile iş birliği içinde geliştirildi. Ekip, daha fazla oyuncuyu Forza ailesine katılmaya davet ediyor ve çapraz oyun desteği sayesinde Xbox ve PlayStation kullanıcılarının aynı yarışlarda buluşacağını belirtiyor. Ancak çapraz ilerleme desteğiyle ilgili henüz bir bilgi yok.

Horizon Realms Güncellemesi Ücretsiz

Forza Horizon 5'in PS5'e gelişiyle birlikte, tüm platformlar için Horizon Realms adlı ücretsiz bir güncelleme de yayınlanacak.

Güncellemeye dair detaylar henüz açıklanmadı ancak oyuna yeni içerikler ve özellikler getirmesi bekleniyor.

Eğer PS5'iniz yoksa ve Forza Horizon 5'i denemek istiyorsanız, oyun şu anda Xbox Game Pass üzerinden Xbox konsollarında ve PC'de oynanabiliyor. Ayrıca, Xbox Play Anywhere desteği sayesinde tek bir satın alma işlemiyle hem Xbox hem de PC'de oynayabilirsiniz.