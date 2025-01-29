Xbox'tan PlayStation 5 Pro'ya Hızlı Yanıt: Biz Daha İyisini Yaparız

2026 yılında yeni bir Xbox cihazıyla tanışmak heyecan verici olabilirdi. O halde kemerlerimizi bağlayalım, çünkü Microsoft yeni nesil bir Xbox konsolu için çalışmalara başladı.

Sony'nin PlayStation 5 Pro'suna karşı bir cevap olarak ortaya çıkan bu gelişme, "Xbox Prime" adı verilen potansiyel bir cihazdan bahsediyor. İşte detaylar...

PlayStation 5 Pro'dan Daha Güçlü Konsol

Ünlü sızıntı kaynağı TheGhostofHope tarafından ortaya atılan bilgilere göre, Microsoft şu sıralar Xbox Prime'ın donanım gücünü PlayStation 5 Pro'dan daha üstün hale getirmeye odaklanmış durumda.

Söylentiler, Microsoft'un bu yeni konsolu Xbox Series X/S modellerinin yerini alacağını ve Sony'nin PlayStation 5 Pro ile oluşturduğu güç dengesine karşılık vereceğini gösteriyor.

Bir başka gelen bilgi de Microsoft'un taşınabilir konsol üzerinde çalışmalar yaptığı. Steam Deck ve ROG Ally gibi rakip cihazlara bir alternatif çıkarmalarını bekleyebiliriz.

Xbox Prime ve Call of Duty Sürprizi

Microsoft'un Activision’ı satın almasıyla Call of Duty serisi artık tamamen Xbox'ın kanatları altına girdi.

Infinity Ward tarafından geliştirilen yeni Call of Duty oyununun Xbox Prime'ın çıkışıyla aynı dönemde piyasaya sürüleceği konuşuluyor.