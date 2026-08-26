Bazı Oyunculara Ücretsiz Olacak: The Witcher 3 Remastered Duyuruldu

The Witcher 3: Wild Hunt'ın yeniden ele alınmış bir sürümünün duyurusu yapıldı. CD Projekt Red tarafından gerçekleştirilen duyuruda oyunun grafiklerden kullanıcı arayüzüne kadar birçok değişiklikle geleceği vurgulandı. Ayrıca bu yeniden ele alınan yapımın tam olarak hangi tarihte piyasaya sürüleceğinin bilgisi de paylaşıldı.

The Witcher 3 Remastered Ne Zaman Çıkacak?

The Witcher 3: Wild Hunt Remastered, 29 Eylül 2026 tarihinde piyasaya sürülecek. Yeni sürüm, mevcut oyunun üzerinde yapılan kapsamlı yenilikler içerecek. Yeni dokular, daha iyi aydınlatma, daha gelişmiş gölgelendirmeler göreceğiz. Ayrıca ışın izleme özelinde de önemli iyileştirmeler yapılacak.

PC sürümünde path tracing ve ray reconstruction desteği de bulunacak. Bunlardan ilki, oyundaki ışığın çevrede nasıl yayıldığını ve farklı nesnelerden nasıl yansıdığını ayrıntılı şekilde hesaplayan bir yöntem. Gölgeler, yansımalar ve aydınlatmalar bununla çok daha gerçekçi hâle geliyor. İkincisi ise ışın izleme sırasında elde edilen görüntüyü yapay zeka ile yeniden işleyerek daha temiz hâle getiriyor. Işık ve yansımalarda oluşbilen bozulmaları azaltmaya odaklanıyor.

The Witcher 3 Remastered Oynanış Konusunda Değişiklik İçerecek mi?

CD Projekt Red, The Witcher 3'ün Remastered versiyonunda sadece grafiklere odaklanmayacak. Bununla birlikte oynanış tarafında da önemli yenilikler göreceğiz. Her şeyden önce hareket sistemi ve animasyonlar elden geçirilecek. Canavarların tepkileri, binek kullanımı ve dahasında önemli değişiklikler olacak.

Yetenek ağacı da yeniden ele alınacak. Ganimet toplama sistemi ve görev takibi de elden geçirilecek olan sistemler arasında. Bunlar elbette oyunun temelini değiştirmeyecek ama orijinal oyunu çok uzun bir süre oynadıysanız kesinlikle bu yenilikleri fark edeceksinizdir.

The Witcher 3 Remastered Kimlere Ücretsiz Olacak?

The Witcher 3 Remastered hâlihazırda The Witcher 3 oyununa sahip olanlara tamamen ücretsiz sunulacak. Bununla birlikte Hearts of Stone ve Blood and Wine da bedava sağlanacak. Yani mevcut oyuncuların yeniden ödeme yapması gerekmeyecek. Bu arada yeni oyuncular da Remastered sürümünü satın alarak iki DLC'ye (İndirilebilir İçerik) de erişebilecek.

Editörün Yorumu

The Witcher 3: Wild Hunt, ilk olarak Mayıs 2015'te piyasaya sürüldü. Aradan 11 yıl geçmiş ve yeni remaster sürümü geliyor. Öte yandan oyun zaten 2022 yılında yeni nesil güncellemesini almıştı. Bu açıdan baktığınızda remaster sürümünün şu anda yayınlanmasını gereksiz bulabilirsiniz. Tabii, bu seriden uzak bir kişinin bakış açısından ibaret. CD Projekt Red'in perspektifinden değerlendirdiğinizde aslında şirkete hak veriyorsunuz.

Bilindiği üzere CD Projekt Red'in önünde serinin yeni oyunu var. The Witcher 3 Remastered, yeni oyunu bekleyenlerin ilgisini yeniden üçüncü oyuna çekmek için büyük bir fırsat olabilir. Zaten orijinal oyuna sahip olanlara bedava sunulması da bunun önemli göstergelerinden. Şirket, size yeni bir şey satmaya çalışmıyor. Zaten sahip olduğunuz oyunu elden geçirerek tekrar sunuyor. Bu da The Witcher 4 öncesinde seriye olan ilginin yeniden zirveye ulaşmasını istemesinden kaynaklanıyor.