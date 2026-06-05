Açık Dünyalı Yarış Oyunu İndirime Girdi! Fırsatı Kaçırmayın

Steam, Forza Horizon 5'i satın almak isteyen oyunculara müjdeyi verdi. Sevilen yarış oyunu kısa bir süre önce platformda indirime girdi. Peki Forza Horizon 5'in indirimli fiyatı ne kadar ve bu kampanya ne zamana kadar devam edecek? İşte merak edilen detaylar!

Forza Horizon 5 Steam'de Ne Kadar Oldu?

Steam’in başlattığı son indirim kampanyasıyla birlikte Forza Horizon 5’in fiyatında yüzde 50’lik bir düşüş yaşandı. Bu kapsamda yapımı satın almak isteyen oyuncular 16 Haziran’a kadar 32,78 dolar (1.510 TL) yerine 16,39 dolar (755 TL) ödeyecek. Sadece bu da değil. Oyunun Deluxe Edition sürümü yüzde 50 indirimle 20,42 dolara (940 TL) ve Premium Edition versiyonu ise yine aynı oranda indirimle 25,70 dolara (1.184 TL) düştü.

Forza Horizon 5 PlayStation'da Ne Kadar?

Forza Horizon 5 Steam’de indirime girse de PlayStation’da aynı durum söz konusu değil. Şu anda oyunun standart sürümü PlayStation Store’da 1.541 TL’lik fiyat etiketiyle satılıyor. Burada yalnızca Deluxe Edition sürümünün 11 Haziran’a kadar yüzde 40 indirimle 1.233 TL’den satıldığını görüyoruz. Premium Edition versiyonu ise herhangi bir indirim olmadan 2.570 TL fiyat etiketiyle karşımıza çıkıyor.

Forza Horizon 5 Xbox'ta Ne Kadar?

Xbox’ta ise durum Steam’dekiyle benzer. Xbox sayfasına baktığımızda standart oyunun 999 TL yerine 499,50 TL, Deluxe Edition sürümünün 1.299 TL yerine 649,50 TL ve Premium Edition versiyonunun ise 1.599 TL yerine 799,50 TL’ye satıldığını görebiliyoruz. Buradaki indirimler ise 11 Haziran'a kadar devam edecek. Ayrıca oyunun standart sürümü halihazırda Game Pass Premium paketine dahil. Yani aboneliğiniz varsa herhangi bir ücret ödemeden Forza Horizon 5’i deneyebilirsiniz. Aboneliğiniz yoksa oyunu satın almanız gerekiyor.

Forza Horizon 5 Nasıl Bir Oyun?

Forza Horizon 5, Meksika’nın geniş ve çeşitli coğrafyasında geçen bir açık dünya yarış oyunu. Hem görsellik hem de oynanış tarafında oldukça zengin bir deneyim sunan yapımda çok sayıda etkinlik ve göreve katılabiliyorsunuz. Görev yapmak istemeyenler ise yüzlerce lisanslı araç arasından seçim yaparak haritada özgürce dolaşabiliyor ve manzaranın tadını çıkarabiliyor.

Forza Horizon 5 Sistem Gereksinimleri Neler?

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel i5-4460 veya AMD Ryzen 3 1200

Intel i5-4460 veya AMD Ryzen 3 1200 Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: NVidia GTX 970, AMD RX 470 veya Intel Arc A380

NVidia GTX 970, AMD RX 470 veya Intel Arc A380 DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama: 110 GB kullanılabilir alan

Maksimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel i5-8400 veya AMD Ryzen 5 1500X

Intel i5-8400 veya AMD Ryzen 5 1500X Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM Ekran Kartı: NVidia GTX 1070, AMD RX 590 veya Intel Arc A750

NVidia GTX 1070, AMD RX 590 veya Intel Arc A750 DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama: 110 GB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Forza Horizon 5 Xbox konsolumu aldığımda ilk oynadığım oyundu. Gerçekten grafikleriyle ve oynanış mekanikleriyle beni fazlasıyla memnun etmeyi başarmıştı. Eğer yarış oyunlarını seviyorsanız hazır indirimdeyken Forza Horizon 5'i deneyebilirsiniz. Sizi kesinlikle hayal kırıklığına uğratmayacaktır.