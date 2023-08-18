Toplamda 1300 TL Değerindeki Forza Horizon 5 ve FIFA 23 Ücretsiz Oldu!

Steam ve Epic Games zaman zaman sınırlı zaman zaman kalıcı olarak ücretsiz oyunlarla oyuncuların yüzlerini güldürmeyi başarıyor.

Bu hafta sonu ise Steam'de bir dizi oyun ücretsiz olarak kullanıcıların deneyimine sunulacak.

Forza Horizon 5 Ücretsiz Hafta Sonu (17-21 Ağustos 2023)

Forza Horizon 5 ilk kez Steam'de ücretsiz olarak oynanabilecek. Meksika'nın nefes kesici manzaralarında sürüşe çıkmanızı ve yarışmanızı sağlayan oyun gerçekten olağanüstü.

Aksiyona atılmak için Steam mağaza sayfasına gidin ve "Oyunu Oynayın" seçeneğine basın. Yükleme işlemi tamamlandıktan sonra yüzlerce mücadeleye katılmaya başlayabilir ve kendinizi oyuna kaptırabilirsiniz.

Forza Horizon 5 ücretsiz deneme süresinden sonra kaldığınız yerden devam etmek için oyunu satın almanız gerekiyor.

EA SPORTS FIFA 23 Ücretsiz Hafta Sonu (17-21 Ağustos 2023)

Kaçırılması zor bir başka sınırlı süreli ücretsiz oynama etkinliği de EA SPORTS FIFA 23'ten geliyor. Önümüzdeki birkaç gün boyunca herkes FIFA 23'ü ücretsiz olarak indirebilir ve gerçekçi oynanışın ve geliştirilmiş grafiklerin tadını çıkarabilir.

Spor kariyerinize başlamak için aşağıdaki mağaza sayfasına gidebilir ve indirme işlemini başlatmak için "Oyunu Oynayın" seçeneğini kullanabilirsiniz. İşlem tamamlandığında, Steam kütüphanenizden oyunun tamamına erişebilirsiniz.

Peki siz bu hafta sonu bu oyunlardan hangisini oynamayı planlıyorsunuz? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.