Epic Games, Train Valley 2 Oyununu Bir Haftalığına Ücretsiz Yaptı!

Epic Games, son birkaç yılda uygulamış olduğu belirli sürelerde geçerli ücretsiz oyun kampanyasına devam ediyor. Haftalık olarak açıklanan bu ücretsiz oyunlar oyun şirketine takipçi olarak geri dönüyor.

Epic Games Ücretsiz Oyun İmkanı Sunuyor

Oyun sektöründeki rakibi Steam ile yarışan Epic Games’in bu haftaki ücretsiz oyunlarından biri Simülasyon oyunu Travin Valley 2 oldu. Oyun şirketi, oyunseverler tarafından ücretsiz yaptığı oyunların kalitesi nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuluyor. Geçtiğimiz aylarda GTA 5 gibi büyük oyunlara yer vererek ön plana çıkan şirket yakın zamanda kaliteyi düşürdü.

Şirketten yapılan açıklamada 115 TL değerindeki simülasyon oyunu Train Valley 2 oyunu ücretsiz bir şekilde oynanabilecek. Klasik bir simülasyon oyunu olan oyun birçok oyunsever tarafından beğeniliyor. Halihazırda ücretsiz olan Train Valley 2’yi oyununu kullanıcılar 20 Temmuz saat 18.00′a kadar Epic Games üzerinden oynayabilir.