20.000 mAh Bataryalı Ucuz Telefon Tanıtıldı! Gece Görüş Kamerası Var

Fossibot, kızılötesi gece görüş kamerasına sahip telefonu F113'ü tanıttı. Bununla beraber telefonun bütün özellikleri ve fiyatı belli oldu. Cihaz özellikle dayanıklılığı ile ön plana çıkarken tasarımı ise oldukça sıra dışı görünüyor. Uzun pil ömrü sayesindeyse cihazı oldukça uzun bir süre kullanmak mümkün hâle geliyor.

Fossibot F113 Özellikleri

Ekran Boyutu: 6.78 inç

6.78 inç Ekran Teknolojisi: LCD

LCD Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel çözünürlük

1080 x 2400 piksel çözünürlük Ekran Yenileme Hızı: 120Hz yenileme hızı

120Hz yenileme hızı İşlemci: MediaTek Dimensity 7050

MediaTek Dimensity 7050 Bellek (RAM): 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB dahili depolama (2 TB'a kadar microSD ile artırılabilir)

256 GB dahili depolama (2 TB'a kadar microSD ile artırılabilir) Arka Kamera: 50 MP + 5 MP + 64 MP

50 MP + 5 MP + 64 MP Ön Kamera: 32 MP

32 MP Batarya Kapasitesi: 20.000 mAh

20.000 mAh İşletim Sistemi: Android 15

Android 15 Dayanıklılık Sertifikaları: IP68, IP69K, MIL-STD-810H

6.78 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Fossibot F113, LCD ekran üzerinde 1080 x 2400 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Standart 60Hz ekrana göre iki kat daha akıcı bir deneyim sunan cihazın arka tarafında bir LED ışık yer alıyor. Bir bildirim geldiğinde bu ışık aracılığıyla yeni bir bildirim olduğundan haberdar olabiliyorsunuz.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde bir ana kamera, 5 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera ve 64 megapiksel çözünürlüğünde gece görüş kamerası mevcut. Bu kamera tamamen karanlıkta bile 50 metreye kadar mesafedeki insan ve hayvanları fark edebilmek için kızılötesi görüş sağlıyor. Telefonun ön yüzeyinde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor.

Fossibot F113 sadece dayanıklılığa değil, bununla birlikte cihazın öne çıkan işlevlerinden biri olan gelişmiş el feneri özelliğine de odaklanılarak geliştirildi. Cihaz, dayanıklı olacak şekilde tasarlandığı için biraz büyük ve ağır kalıyor. Bu nedenle telefon, onu sanki bir el feneri taşıyormuşsunuz gibi taşımanıza yardımcı olan bir kayışla birlikte geliyor.

Gücünü Dimensity 7050 işlemcisinden alan telefon, 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı sunuyor. Bu depolama alanı, microSD desteği sayesinde 2 TB'a kadar arttırılabiliyor. 20.000 mAh batarya kapasitesi sunan cihazın üst kısma yerleştirilmiş 160 lümen LED fener ise Fossibot'a göre dev bataryası sayesinde 38 saat boyunca çalışabiliyor. Böylece cihazı hem sık sık şarj etmekle uğraşmıyorsunuz hem de karanlıkta yön bulmakla ilgili endişeniz olmuyor.

Fossibot F113 Fiyatı

Fossibot F113 için 399.99 euro (19 bin 630 TL) fiyat etiket belirlendi. Android 15 ile birlikte gelen telefon, IP68, IP69K ve MIL-STD-810H sertifikalarına sahip. Bu da cihazın belirli bir dereceye kadar toz, su ve düşmeye karşı dayanıklılığa sahip olduğu anlamına geliyor.