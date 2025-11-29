Huawei'den Yeni Katlanabilir Telefon Geliyor! Tarih Sızdırıldı

Huawei'in yeni katlanabilir telefonu Pura X2 ortaya çıktı. Bununla birlikte yeni telefonun ne zaman tanıtılacağı ve hangi işlemci ile geleceği gibi önemli ayrıntılar da paylaşıldı. Yeni telefon, Huawei'in diğer katlanabilir telefonlarından daha farklı olacak. Ayrıca cihazda güçlü bir işlemci yer alacak.

Huawei Pura X2 Ne Zaman Tanıtılacak?

Huawei Pura X2'in 2026 yılının ocak ila mart aylarında tanıtılacağı iddia edildi. Huawei Pura X ise bu yılın mart ayında kullanıcılarla buluşturulmuştu. Dolayısıyla Pura X2'in de benzer bir tarihte kullanıcıların karşısına çıkacağı yönündeki iddiaların bir hayli güçlük kazandığını söylemek mümkün.

Huawei Pura X2'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Yeni ortaya çıkan bilgilere göre Huawei Pura X2, Kirin 9030 işlemcisi ile beraber gelecek. Bilmeyenler için bu işlemci, Pura X'te tercih edilen Kirin 9020'ye kıyasla yüzde 20 ile 35 arasında performans artışı sunan yeni bir işlemci olarak öne çıkıyor. İşlemcinin dokuz çekirdekli ve Maleoon 935 GPU'ya sahip olduğu belirtiliyor.

Huawei'in bu yeni telefonu ile ilgili başka bir özellik paylaşılmadı ancak fikir vermesi açısından bir önceki model olan Pura X'in özelliklerine göz atabiliriz. 6.3 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Huawei Pura X, OLED ekran üzerinde 1320 x 2120 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 2500 nit maksimum parlaklık sunuyor.

HarmonyOS 5.0 işlemcisi ile beraber gelen cihaz, 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise bizi 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri ile karşılıyor. Çift SIM ve NFC desteği sunan telefon, 4720 mAh batarya kapasitesine sahip. 66W kablolu, 40W kablosuz hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Kırmızı, yeşil, gri, beyaz ve siyah renk seçenekleri ile gelen telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera, 40 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera mevcut. Ön yüzeyde ise 10.7 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor.