Fossil, Akıllı Saat Pazarından Çekiliyor: Peki Neden?

Şirket, bu akşam yaptığı açıklamada, akıllı saat işine son vereceğini ve kaynaklarını daha az akıllı ürünlerine yönlendireceğini duyurdu. Fossil, yıllar içinde Wear OS akıllı saatlerin en üretken üreticilerinden biri olmuş ve şirketin çekilmesi pazarda büyük bir boşluk bırakacak.

Fossil Sözcüsü Amanda Castelli, "Akıllı saat sektörü son birkaç yılda önemli ölçüde evrimleştiği için akıllı saat işinden çıkmaya stratejik bir karar verdiğimizi duyuruyoruz" dedi. Castelli, eski nesil akıllı saatlerini birkaç yıl daha destekleyeceğini de açıkladı.

Bu, 2021'de ilk kez piyasaya sürülen Gen 6'nın son Fossil akıllı saati olacak. Castelli, şirketin mevcut Wear OS saatlerini birkaç yıl boyunca güncel tutmaya devam edeceğini söylüyor.

Son birkaç aydır Fossil'e dikkat ediyorsanız, bu kapanış büyük bir sürpriz olmamalı. Bazı Reddit kullanıcıları, Fossil çalışanlarının şirketin işten çekildiğini söyledi, platformdaki diğerleri ise şirketin yeni bir yonga setini beklediğini iddia etti.

Şirket, Wear OS'un en zorlu yıllarında düzenli olarak akıllı saatler üretiyordu ve genellikle CES'te dikkat çeken bir ürünler geliştirdi. Ancak, şirket bu ay başlarında düzenlenen etkinliklerde hiç bir şekilde bulunmadı.

Dahası, Fossil'in 2023'te Qualcomm Snapdragon W5 Plus içeren yeni bir Gen 7 hakkında haber vereceği bekleniyordu ancak tüm yıl boyunca hiçbir şey duyulmadı ve şirket işine son verme kararı aldı.