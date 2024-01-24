RTÜK'ten Onay Geldi: FOX TV'nin İsmi ve Logosu Değişiyor!

Ülkemizin son yıllardaki en popüler kanallarından biri hâline gelen FOX TV isim ve logo değişikliğine gidiyor. Peki yeni isim ne olacak?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi İlhan Taşçı'nın X hesabı üzerinden aktardığı gelişmeye göre FOX TV'nin ismi ve logosu "Now TV" olarak değişiyor.

FOX TV'nin İsmi Now TV Olarak Değişiyor

"FOX TV logo değişikliğine gitti, artık Now TV oldu. RTÜK değişiklik istemini yerinde bularak onayladı."

Daha öncelerde gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı gelişmede FOX TV'nin isim değişikliğine gideceği bilgisi yer almıştı. Gazeteci Birsen Altuntaş, FOX TV'nin yeni adını tanıtmak amacıyla bazı çekimler düzenlediğini belirtmişti.

Şimdilik yeni kanal ismine geçişe dair net bir tarih bilgisi olmasa da söylentiler bu geçişin Şubat ayında gerçekleşeceğini gösteriyor.

İsim değişikliğinin ana nedeni olarak Disney grubunun FOX'u satın alırken isim hakkını belirli bir süreliğine almış olmasından kaynaklandığı belirtiliyor. Değişiklik kapsamında hem ülkemizde hem dünya genelinde FOX TV'nin adı değiştirilmiş olacak.

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