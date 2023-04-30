Fransa'da Trafik Işıkları Değişiyor: Yayalar İçin Turuncu Işık!

Tüm dünyada kullanılan kırmızı ve yeşil yaya trafik ışıklarına Fransa'da bir yenisi ekleniyor.

Yayalara kırmızı ışıkta durma alışkanlığı kazandırmak isteyen Fransa Hükümeti, trafik lambalarına ekstra bir turuncu ışık ekleme kararı aldı. Buna göre trafik lambalarında yeşilden daha sonra turuncu ışık yanacak.

Yaya Ölümlerini Azaltabilir

France Info'nun aktardığı habere göre kırmızı ışıkta durmayı sevmeyen yayalar, turuncu ışığın getirdiği ikaz sayesinde daha güvenli bir şekilde seyahat etme alışkanlığını kazanacak. Buna göre Metz, Nancy, Nantes, Nice, Strazburg, Toulose ve Versay kentlerindeki trafik lambalarına turuncu ışık konulacak.

Yayalar için ayrılan trafik lambalarında kırmızı renkteki insan silüetinden önce turuncu ışık yanacak. Böylece aynı araçlarda olduğu gibi yayalar da trafik durumu hakkında daha önceden bilgilendirilebilecek.

Yakın zamnada yapılan bir araştırmaya göre Fransız yayalarının çoğunluğu kırmızı ışıkta durmayı sevmiyor. Yayaların karıştığı kazaların %40'ı ise ölümle sonuçlanıyor. Bu noktada adım atan Fransa, turuncu ışıkla birlikte yaya ölümlerini azaltabileceğini düşünüyor.