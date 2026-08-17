829 Beygirlik SUV Model Freelander 8'in Fiyatı Belli Oldu

Chery ve Jaguar Land Rover iş birliğinde geliştirilen yeni SUV model Freelander 8, ön siparişe açıldı. Beş ve altı koltuklu seçeneklerle sunulan ve çift motora sahip dört çeker otomobil, hızlı şarj desteği ve yüksek performansı geniş bir kitlenin dikkatini çekmeyi başarsa da başlangıç fiyatı bile cep yakacak seviyede.

Freelander 8'in Fiyatı Ne Kadar?

Freelander 8'in fiyatı, hangi donanımın tercih edildiğine bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Large Five-Seater adlı beş koltuklu versiyon için 339 bin 900 yuan (2 milyon 416 bin 258 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlendi. Altı koltuklu Large Six-Seater ise 349 bin 900 yuandan (2 milyon 487 bin 345 TL) başlayan fiyata müşterilerin beğenisine sunulacak.

Pro Edition için 349 bin 900 yuan (2 milyon 487 bin 345 TL), Max Edition için 379 bin 900 yuan, Max+ Edition içinse 429 bin 900 yuan isteniyor. Bunlara ek olarak sadece 1000 adetle sınırlı First Edition sürümü de var. Bunun fiyatı ise 459 bin 900 yuan (3 milyon 269 bin 484 TL) olarak belirlenmiş durumda. Aracın Türkiye'de satışa sunulması durumunda ise vergilerle birlikte başlangıç fiyatı 7 milyon TL'yi bulabilir. Hatta ek maliyetleri de dahil ettiğimizde 7,7 milyon TL civarında bir fiyat da bekleyebiliriz.

Freelander 8 Türkiye'de Satışa Sunulacak mı?

Freelander 8'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunulmadı ancak aracın Çin dışındaki pazarlara da açılması bekleniyor. Chery'nin Türkiye'deki lojistik ağı gibi avantajları da göz önünde bulunduracak olursak Freelander 8'in Türkiye'deki otomobil tutkunları ile buluşması muhtemel görünüyor. Tabii, planların değişebileceğini unutmamak gerek.

Freelander 8'in Özellikleri Neler?

Şarj Teknolojisi: 6C

6C Şarj Süresi: 12 dakikada %20-80 dolum

12 dakikada %20-80 dolum Akıllı Sürüş Sistemi: Huawei Qiankun Smart Driving ADS 5

Huawei Qiankun Smart Driving ADS 5 Koltuk Düzeni: 5 ve 6 koltuklu

5 ve 6 koltuklu Arazi Sistemi: i-ATS Intelligent All-Terrain System

i-ATS Intelligent All-Terrain System Diferansiyel Kilidi: Ön, merkez ve arka

Ön, merkez ve arka Fren Kaliperleri: 6 pistonlu sabit kaliper

6 pistonlu sabit kaliper Fren Diskleri: 404 mm havalandırmalı

404 mm havalandırmalı Minimum Fren Mesafesi: 35,7 metre

35,7 metre Menzil Artırıcı Motor: 1,5 litre turbo dört silindir

1,5 litre turbo dört silindir Batarya: CATL Freevoy üçlü lityum

CATL Freevoy üçlü lityum Batarya Kapasitesi: 60,3 kWh

60,3 kWh Elektrikli Menzil: 310 km CLTC

310 km CLTC Çekiş Sistemi: Çift motorlu dört tekerlekten çekiş

Çift motorlu dört tekerlekten çekiş Maksimum Güç: 610 kW (829 beygir)

610 kW (829 beygir) Maksimum Tork: 813 Nm

813 Nm 0-100 km/sa Hızlanma Süresi: 4,6 saniye

4,6 saniye Renk Seçenekleri: Thermal Lemon Gold (Limon sarısı), Streaming Silver (Gümüş), Twilight Purple (Mor)

Freelander 8'de Hangi Sürüş Destek Sistemi Kullanılıyor?

Freelander 8'in üst versiyonlarında Huawei'in Qiankun Smart Driving ADS 5 sürüş destek sistemi bulunuyor. Bu sistem, yapay zeka destekli algılama kapasitesi sayesinde sürücülere şehir içi ve otoyollarda büyük kolaylık sağlıyor. Bunun yanı sıra hem park etme hem zorlu zemin koşullarında sürücünün işini kolaylaştırıyor.

Araç 800V sistemle geliyor. 6C şarj desteği sayesinde bataryanın yüzde 20'den yüzde 80'e çıkması 12 dakikada gerçekleşiyor. Bu da onu özellikle uzun yol yapanlar için oldukça avantajlı hâle getiriyor. Kısa bir mola verip kahve içtikten sonra hemen yola devam etmeye hazır durumda oluyor.

Freelander 8 Ne Kadar Güç Sunuyor?

Freelander 8, 1,5 T dört silindirli turbo benzinli motor, 60,3 kWh batarya ve çift elektrik motoru ile geliyor. 1,5 T motor doğrudan tekerleklere güç vermiyor. Daha çok jeneratör görevi üstleniyor. Asıl gücünü elektrik motorlarından alıyor. Çift elektrik motoru, toplamda 610 kW güç üretiyor. Bu da yaklaşık 829 beygire karşılık geliyor. Maksimum sistem tork ise 813 Nm seviyesinde. 0'dan 100 km/sa hıza ulaşması ise 4,6 saniyede gerçekleşiyor.

Freelander 8'in Nasıl Bir Tasarımı Var?

Freelander 8, ısıtma ve masaj özellikli koltuklarla geliyor. İkinci sıra için tavana yerleştirilmiş bir eğlence ekranı yer alırken üçüncü sırada bardaklıklar ve ayarlanabilir koltuklar bulunuyor. Bu da özellikle kalabalıklı aileler için konfor düzeyini oldukça artırıyor.

İç tarafta ayrıca 46,3 inçlik panoramik ekran ve 15,6 inçlik LED ekran mevcut. Fiziksel düğmeler ise Paris Nail adı verilen özel dokulu bir tasarımla hazırlanmış durumda. Üç farklı renk seçeneği ile sunulan araçta Concept 97 konseptinden izlere rastlamak mümkün. Köşeli yapısını büyük ölçüde koruyor. Ön kısımda kapalı ızgara ve dikdörtgen farlar mevcut.

Editörün Yorumu

Freelander 8, oldukça büyük bir SUV model. Tüm sürümleri konfor öncelikli şekilde geliştirilmiş gibi görünüyor. Performans tarafında da epey iddialı. Çift elektrik motoru 610 kW yani yaklaşık 829 beygir güç ve 813 Nm tork üretebiliyor. Şarj süresi de oldukça düşük. Tüm bu detaylar sayesinde geniş bir kitleden ilgi göreceği aşikâr. Tabii, fiyatın satın alma kararı üzerindeki olumsuz etkisi büyük olacaktır.