Voyah Passion S, 360 Derecelik Tünel Şovuyla Tanıtıldı (Video)

Dongfeng'in alt markası olan Voyah, yeni elektrikli modeli Passion S'i tanıttı. Tamamen elektrikli araç üç farklı donanım seçeneğiyle müşterilerin karşısına çıktı. Tabii, onu odak noktası hâline getiren sadece teknik özellikleri olmadı. Marka, 360 derecelik bir tünel gösterisi de gerçekleştirdi. Tahmin edebileceğiniz gibi, bunun gerçek olup olmadığı konusunda da tartışmalar çoktan başladı.

Voyah Passion S'in 360 Derecelik Tünel Gösterisi Gerçek mi?

Voyah'a göre Passion S'in 360 derecelik gösterisinde hiçbir şekilde efekt kullanılmadı. İlk görüntüler yayınlandığında bazı izleyicilerin kafasında soru işaretleri oluştu. Marka da bunun üzerine yeni bir video paylaştı. Bu videoda hiçbir şekilde kesme işlemi olmadan aracın tünelde nasıl döndüğüne yer verildi. Bu da insanların şüphelerini epey azalttı.

Passion S Nasıl Sorunsuz Dönüş Gerçekleştirdi?

Passion S bir rampa üzerinden tünelin duvarına doğru yükselerek tam 360 derecelik bir dönüş gerçekleştirdi. Burada normal bir virajı dönmedi. Hız avantajını da kullanarak alt kısımdan yukarı doğru çıktı, bir noktada baş aşağı hâle gelip ardından yeniden zemine indi. Tabii, bu günlük kullanımda kolaylıkla yapılabilecek bir şey değil. Çok kontrollü bir test ortamı şart. Parkurun özel olarak hazırlanmış olmasını gerektiriyor.

Voyah Passion S Nasıl Bir Tasarıma Sahip?

Passion S'in iç tarafında üçlü ekran düzeni var. İki adet 15,6 inç 2.5K ekran yer alırken buna da 29 inçlik artırılmış gerçeklik destekli HUD ve 8,8 inç 8,8 inç 2K gösterge paneli eşlik ediyor. 27 hoparlörlü 2160W gücünde bir ses sistemi ile gelen otomobil, 6,6 litrelik akıllı buzdoabı da içeriyor. Eksi 6 ile 50 derece arasında sıcaklık ayarlama imkânı sunuyor. Bu da onu uzun yolculuklarda kullanışlı hâle getiriyor.

Aracın ön kısmında Kunpeng Wing olarak adlandırılan bir tasarım stilinin yansımaları var. Yıldız halkasını anımsatan farların arasında ışıklı marka logosu mevcut. 21 inç jantlar ve performans odaklı fren kaliperleriyle sunulan otomobilin boyutları 5050 mm x 1998 mm x 1656 mm şeklinde. Ön tekerlek ile arka tekerlek arasındaki mesafe ise 3000 mm.

Arka kısımda göze çarpan detaylardan biri de iki yük taşıma kancası. Her biri 3 kg ağırlık taşıyabilen bu kancalara projeksiyon perdesi gibi ekipmanlar asmak mümkün. Örneğin arada sırada kamp yapmayı tercih edenler tarafından kullanılabilir. Bu arada kırmızı ve mor da dahil olmak üzere yedi farklı renk seçeneği arasından seçim yapılabilecek.

Voyah Passion S'in Özellikleri Neler?

Uzunluk: 5.050 mm

5.050 mm Genişlik: 1.998 mm

1.998 mm Yükseklik: 1.656 mm

1.656 mm Aks mesafesi: 3.000 mm

3.000 mm Boş ağırlık: Yaklaşık 2.580 kg (Dört çeker)

Yaklaşık 2.580 kg (Dört çeker) Maksimum hız: 200 km/s

200 km/s Çekiş: Arkadan itiş veya dört tekerlekten çekiş

Arkadan itiş veya dört tekerlekten çekiş Motor: Tek motorlu RWD veya çift motorlu AWD

Tek motorlu RWD veya çift motorlu AWD RWD motor gücü: 300 kW (408 beygir)

300 kW (408 beygir) AWD ön motor gücü: 175 kW (238 beygir)

175 kW (238 beygir) AWD arka motor gücü: 300 kW (408 beygir)

300 kW (408 beygir) AWD toplam güç: 475 kW (646 beygir)

475 kW (646 beygir) AWD maksimum tork: 765 Nm

765 Nm Batarya tipi: LFP

LFP Batarya kapasitesi: 81,6 kWh / 98,1 kWh

81,6 kWh / 98,1 kWh RWD menzil: 740 km CLTC'ye kadar

740 km CLTC'ye kadar AWD menzil: 700 km CLTC

700 km CLTC Daha küçük batarya ile menzil: 630 km CLTC

630 km CLTC Elektrik mimarisi: 800V

800V Hızlı şarj: 5C

5C Elektrikli aktarma verimliliği: %93,8

%93,8 Jant: 21 inç

Passion S'in Sürüş Destek Sistemi Neler Sunuyor?

Yeni otomobil, 896 hatlı LiDAR ve beş adet 4D milimetre radarı ile geliyor. LiDAR, çevreye lazer ışınları göndererek nesnelere olan mesafeyi ve yerini üç boyutlu olarak algılıyor. 896 hatlı olması ise sensörün çevreyi dha yoğun şekilde tarayabildiğini gösteriyor. Sürücünü önünde bir araç, yaya ya da bisiklet süren birisi varsa bu teknoloji sayesinde onların tam olarak nerede olduğu kolaylıkla tespit edilebiliyor.

4D milimetre radar da aracın çevresindeki nesneleri algılamak için kullanılıyor. 4D ibaresi, nesnenin mesafesi, yatay ve dikey konumu ve hareket hızı gibi bilgilerin birlikte algılanmasını ifade ediyor. Bu radar, yağmurlu ya da sisli havalarda kameradan daha farklı bir algılama yöntemi kullanıyor.

Yeni otomobil, Huawei'in Qiankun ADS 5.0 sürüş destek sistemine sahip. Bu da LiDAR, radar ve diğer sensörlerden gelen verileri kullanarak aracın çevresini anlamasına yardımcı oluyor. Örneğin şehir içinde trafiği takip edebiliyor, şerit takibi ve çevredeki araçlara göre hareket etme, park etme ve daha birçok konuda sürücülerin işini kolaylaştırıyor.

Passion S'in Motor Seçenekleri Neler?

Passion S, iki farklı güç aktarma seçeneğiyle müşterileri karşılıyor. Arkadan itişli versiyonda 300 kW (408 beygir) maksimum güç üreten tek bir arka motor var. Dört tekerlekten çekişli sürümde ise önde 175 kW (238 beygir), arkada 300 kW (408 beygir) gücünde iki motor kullanılıyor. Bu versiyonun toplam maksimum gücü 475 kW (646 beygir) seviyesine ulaşıyor.

Passion S'in Batarya Seçenekleri Neler?

Batarya tarafında 81 kWh ve 98 kWh seçenekleri bulunuyor. CLTC standartlarına göre menzil değeri 630 km ile 740 km arasında değişiyor. Tabii, bu Çin yollarına göre geçerli. Avrupa ve Türkiye'de daha çok WLTP standartlarını baz alırız. Bu değerleri WLTP standartlarına göre ele alacak olursak Türkiye yollarında menzil değerleri aşağı yukarı 504 km ile 592 km arasında değişecektir.

800V 5C hızlı şarj sistemine sahip olan otomobilin batarya doluluk oranı yüzde 20'den yüzde 80 seviyesine çıkması 10 dakika sürüyor. Şirket, bu sürede 474 km'ye (WLTP standartlarına göre hemen hemen 379 km) kadar menzil elde edildiğini belirtiyor.

Voyah Passion S'in Fiyatı Ne Kadar?

Passion S, 229.900 yuan (1 milyon 634 bin 76 TL) ile 279.900 yuan (1 milyon 989 bin 731 TL) arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu. Üç donanım seçeneği ile gelen otomobilin en üst versiyonunun ön sipariş fiyatı daha önce 309 bin 900 yuan olarak belirlenmişti. Lansmanla birlikte daha düşük bir seviyeye gerilemiş durumda. Bu arada aracın Türkiye'ye gelmesi hâlinde başlangıç fiyatının vergilerle birlikte 4,8 milyon TL'yi bulabilir.

Voyah Passion S Türkiye'de Satılacak mı?

Voyah'ın Türkiye'de resmî distribütörü bulunuyor fakat Passion S modelinin doğrudan tamamen elektrikli olarak Türkiye'ye gelmesi şu an mümkün değil. Çin menşeli araçlara uygulanan vergiler, aracı Türkiye'ye getirmenin maliyetini epey artıracaktır. Bu da satış fiyatının bir hayli yüksek olmasına neden olacaktır. O yüzden yakın zamanda bu aracı Türkiye'de görmek pek mümkün değil. Tabii, konu ile ilgili resmî açıklama olmadığı için planlarda değişiklik olabileceğini unutmamak gerek.

Editörün Yorumu

Voyah Passion S'in sunulduğu pazarlarda büyük ilgi göreceğini düşünüyorum. Özellikle 360 derecelik tünel gösterisinin pazarlama açısından ciddi avantaj sunacağı kanaatindeyim. Teknik özellikler, brir aracın konuşulması için başlı başına yeterli bir sebep değil ama böyle bir şov gerçekten uzun bir zaman boyunca konuşulmasını sağlayacaktır.