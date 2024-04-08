Frostpunk 2 Beta Süreci Geldi Çattı: Ücretli mi Olacak?

Frostpunk 2, Temmuz ayında hayatta kalmaya dayalı şehir inşa türündeki oyunun devam oyunu olarak piyasaya sürülecek ancak o tarih gelmeden oyunu deneyimlemek isteyenler için beta süreci çok yakında başlıyor.

Geliştirici ekibin açıklamasına göre 15 Nisan'da başlayacak yedi günlük beta sayesinde oyunu tam yedi gün boyunca piyasaya sürülmesine aylar olmasına rağmen oynama şansı yakalayabileceksiniz.

Frostpunk 2 Beta, Deluxe Edition Ön Siparişi Gerektiriyor

Frostpunk 2 betası daha önce Nisan ayı için duyurulmuştu ve şimdi özellikle 15 Nisan'da başlayacağını ve 22 Nisan'a kadar süreceğini biliyoruz. Geliştirici 11 bit Studios bu betanın "Utopia Builder Preview" adı verilen sandbox modunun bir bölümünü içerdiğini söylüyor ancak içerik hakkında bundan daha fazla ayrıntı şimdilik paylaşılmış değil.

Ek olarak betaya erişmek ne yazık ki ücretli. 11 bit Studios beta sürecine yalnızca Frostpunk 2'nin Deluxe Edition'ını ön sipariş verenleri kabul ediyor. Deluxe Edition lansman sonrası üç DLC paketine erişim, oyuna 72 saat erken erişim ve çeşitli diğer dijital içerikler içeriyor. Deluxe Edition sürümünün Steam fiyatının 35 dolar olduğunu da ekleyelim.

Frostpunk 2, PS5 ve Xbox Series X ve S'e de gelecek ancak beta yalnızca PC platformu üzerinden oynanabilecek. Dahası oyun piyasaya sürüldüğünde Xbox Game Pass'te yer alacak.

Peki sizin Frostpunk 2'den beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.