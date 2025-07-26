1190 TL'lik Ödüllü Oyun Büyük Bir Sürprizle Erişime Açılacak

The Game En İyi Simülasyon/Strateji Oyunu Ödülü'nü kazanan 2024 çıkışlı bina inşa etme ve hayatta kalma oyunu Frostpunk 2 için konsol müjdesi verildi. 11 Bit Studios tarafından geliştirilen ve kıyametten sonra hayatta kalma senaryosunu oynatan Frostpunk 2, Xbox Series X|S ve PlayStation 5 kanallarına çıkış yapacak. Üstelik çıkış yaptığı ilk günden itibaren Xbox Game Pass aboneleri için de aktif hale gelecek. Frostpunk 2 konsol versiyonu, çıkacağı platformlara özel olarak dizayn edildi ve kullanıcı arayüzü tamamen yenilendi.

Frostpunk 2 Konsol Çıkış Tarihi

20 Eylül 2024 tarihinde ilk çıkışını gerçekleştiren Frostpunk 2 oyunu; 18 Eylül 2025 tarihinde konsollara gelecek. Konsol versiyon Frostpunk 2 için tasarım tamamen değişecek. Örneğin menüye eylem çarkı eklenecek, arka tetik tuşlarıyla bölgeler arasında geçiş yapılabilecek.

Söz konusu değişiklikler PC oyuncuları için de sağlanacak ancak ne zaman olacağı bilinmiyor. Zira 11 Bit Studios Üretim Koordinatörü Igor Skibinski, uyarlama sürecinde oldukça zorlandıklarını bildirerek şöyle demiş:

İlk başta önceki arayüz çözümlerini taşıyarak ilerlemeyi düşündük ama oyunlar arasındaki farklar o kadar büyük ki, sistemleri zamanla yeniden inşa etmemiz gerekti. Amacımız, oyuncuların nasıl oynayacaklarını düşünmeden oynamalarını sağlayacak kadar akıcı bir etkileşim sunmaktı.

Frostpunk 2 Konsol Fragmanı

Frostpunk 2 Konsol Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Hem dijital hem de koleksiyoncular için fiziksel olarak çıkacak Frostpunk 2, Icebreaker Edition ve Whiteout Edition olarak iki farklı varyanta sahip olacak. Bu sürümlerde açılır kartondan diorama figür, dijital kısa hikaye Warm Flesh, sanat kitabı ve ek içerikler bulunuyor. Frostpunk 2 konsol sürümleri fiyatı, 18 Eylül'de gerçekleştirilecek olan lansmandan sonra belli olacak. Şimdilik ortada belli bir dedikodu veya doğrulanmış bir fiyat yok.

Frospunk 2'nin çıkar çıkmaz Xbox Game Pass'teki yerini alacağını söylemiştik. Xbox Game Pass abonelik fiyatları; Core, Standart ve Ultimate olarak üç gruba ayrılıyor. "Çıktığı gün oynanabilen oyunlar" özelliği ise sadece Ultimate paketinde yer alıyor. Güncel Xbox Game Pass konsol fiyatları: