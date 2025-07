Daha Çıkmayan Oyun Liderliğe Oynuyor: Steam Türkiye'de En Çok Satanlar!

Dijital oyun mağazası Steam, 15-22 Temmuz 2025 tarihleri arasında Türkiye’de en çok satan oyunları paylaştı. Milyonlarca oyuncunun her gün ziyaret ettiği platform, Türk oyunseverler arasında da büyük ilgi görüyor. Her gün on binlerce oyunun satıldığı Steam’de haftanın zirvedeki oyunları ise yine merak konusu oldu.

Platformun resmi olarak paylaştığı listeye göre zirvede yine Counter-Strike 2 yer alıyor. Valve’ın ücretsiz FPS oyunu, uzun süredir liderlik koltuğunu koruyor. Hemen ardından EA SPORTS FC 26 ikinci sıraya yükselmiş durumda. 26 Eylül’de çıkış yapacak olan oyun, şu anda 69.99 dolar fiyat etiketiyle ön sipariş aşamasında.

Popüler hayatta kalma oyunu PUBG: BATTLEGROUNDS üçüncü sıraya yerleşirken, gerçekçi kamyon simülasyonu Euro Truck Simulator 2 dördüncü sırada kendine yer buldu. Listenin devamında ise sırasıyla Red Dead Redemption 2, eFootball, World of Warships, Black Desert, PEAK ve yükselişe geçen Marvel Rivals yer alıyor.

Steam Türkiye'de En Çok Satanlar (15-22 Temmuz 2025)

Sıra Oyun Adı Fiyat 1 Counter-Strike 2 Ücretsiz 2 EA SPORTS FC 26 69.99 dolar 3 PUBG: BATTLEGROUNDS Ücretsiz 4 Euro Truck Simulator 2 10.09 dolar 5 Red Dead Redemption 2 59.99 dolar 6 eFootball Ücretsiz 7 World of Warships Ücretsiz 8 Black Desert 4.99 dolar 9 PEAK 3.99 dolar 10 Marvel Rivals Ücretsiz 11 Dead by Daylight 14.99 dolar 12 Destiny 2 Ücretsiz 13 Stronghold Crusader: Definitive Edition 9.44 dolar 14 Grand Theft Auto V Legacy 15 RimWorld 17.99 dolar 16 Apex Legends Ücretsiz 17 Rust 18.99 dolar 18 REMATCH 14.99 dolar 19 Dota 2 Ücretsiz 20 R.E.P.O. 5.79 dolar

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sıralamada görmeyi beklediğiniz bir oyun var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.