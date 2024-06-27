Frostpunk 2 Resmen Ertelendi: İşte Yeni Çıkış Tarihi!

Şehir kurma temalı hayatta kalma oyunlarına hayran olanların merakla beklediği Frostpunk 2 için can sıkacak bir haber geldi. Geliştirici 11 Bit Studios ilk etapta 25 Temmuz 2024 tarihinde çıkışını gerçekleştirmesi beklenen yapımın bazı nedenlerden dolayı ertelendiğini duyurdu. Peki Frostpunk 2 ne zaman çıkacak?

Frostpunk 2 Ertelendi, Peki Ne Zaman Çıkacak?

11 Bit Studios, Frostpunk 2'nin Steam sayfasından önemli bir duyuru paylaştı. Geliştirici, gelen geri bildirimleri ve oyuna eklemek istedikleri içerikleri göz önünde bulundurarak bir erteleme kararı verdiklerini açıkladı. Frostpunk 2, hayranlara ilk günden itibaren en iyi ve hatasız bir oyun deneyimi sunabilmesi için iki ay gecikmeyle, yani 25 Eylül 2024 tarihinde çıkacak.

Şirket, oyuna eklemek istedikleri ek özelliklerin sonradan gelecek yamalarla değil de ilk günden itibaren mevcut olması için böyle bir karar aldıklarını ifade etti. Hatta bu özelliklerden bazılarını paylaşan geliştirici, oyun mekaniklerine yapılan bazı yeni eklemeler, kapsamlı UI ve UX iyileştirmeleri ve yoğun talep üzerine Zoom Stories adı verilen yeni bir şehir özelliği üzerinde çalıştığının altını çizdi.

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