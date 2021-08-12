11 Bit Studios tarafından Frostpunk 2 PC için duyuruldu. İlk oyunun ardından insanlığın kurtuluş kaynağı bütünüyle değişecek. Yeni oyun ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

tarafından hem geliştirilen hem de yayınlanan Frostpunk, 2018 yılı içerisinde PC için satışa sunulduktan sonra, ertesi yıl PlayStation 4 ve Xbox One için de satışa sunulmuştu.

Toplumsal bir hayatta kalma oyunu olan Frostpunk’ta, ayakta kalmayı başarmış olan son şehrin yöneticisi konumunda bulunuyordunuz. Kaynak yönetiminizi kusursuza yakın planlamanızın gerektiği oyunda hem şehir altyapısından hem de sakinlerinden sorumlu olduğunuz zorlu bir süreç sizi bekliyordu. Eleştirmenlerden yüksek notlar alan ve hatta BAFTA ödüllerine aday gösterilen Frostpunk için merakla beklenen devam oyunu sonunda duyuruldu.

Frostpunk 2 PC için Geliştiriliyor

İlk oyunun otuz yıl sonrasında geçecek olan Frostpunk 2, PC (Epic Games Store, GOG ve Steam) için satışa sunulacak. Çıkış tarihi şimdilik belli olmayan ikinci oyunda kömür çağı sona erecek ve petrol madeni sanayii, insanlıktan geriye kalanların yeni kurtuluş ümidi olacak. Ancak bu tabii ki büyük başarılara imza atılan oynanışının yeni oyun ile değişeceği anlamına gelmiyor.

Gidilecek olan bu yeni yön, bir kez daha lideri konumunda topluluğunuz için hoş bir karşılama yapmayacak. Talepler ile beklentiler çeşitli gruplar arasındaki tansiyonu yükseltip de çatışmalara yol açacak iken, siz ise yaklaşımınızı buna göre belirlemek durumunda olacaksınız. Dondurucu soğuğa ve dış tehditlere karşı insanları bir arada tutup teşvik etmeye çalışacak ve zor ve kaçınılmaz fedakarlıklar için hazır olmaya çalışacaksınız.

Duyuru sonrasında bir açıklamada bulunan Yardımcı Yönetmen Jakub Stokalski, Frostpunk ile karşılaştırıldığında, daha geniş bir deneyim sunmayı hedeflediklerini dile getiriyor: “Halen gelişmekte olan yaklaşık yetmiş kişilik kadromuz ile ölçeğe, üretim değerine ve kullanıcı deneyimi kalitesine odaklanabilecek kadar insan gücümüz var, ama bizim isteğimiz doğrudan bir devam oyunundan fazlasını sunabilmek.”

Öte yandan, Stokalski Frostpunk 2 oyununun oyunculara sunulacak olan seçenek ve şehri ve topluluğu şekillendirme özgürlüğü açısından derya deniz olduğunu söylemeden geçmiyor. Devam oyunu, ilk oyundaki hayatta kalma ile insani değerler ve yaşam ile kutupsal dondurucu soğuk arasındaki çatışmanın üzerine kurulu olup, insanlar ve doğaları arasındaki çatışmaya yeni bir katman ekleyecekmiş.

Duyuruya özel olarak yayınlanan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.