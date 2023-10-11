FTC'den Devrim Niteliğinde Kural: Gizli Ücretler Tarihe mi Karışıyor?

Amerika Birleşik Devletleri Federal Ticaret Komisyonu (FTC), tüketicilerin alışverişlerinde sıklıkla karşılaştığı sürpriz gizli ücretlere karşı büyük bir değişiklik getirmeye hazırlanıyor.

FTC, geçtiğimiz yıl tüketicilerin, işletmelerin ve emniyet gruplarının katkılarıyla topladığı 12.000 yorumun ardından, "Haksız veya Aldatıcı Ücretlere İlişkin Ticaret Düzenleme Kuralı" olarak bilinen kuralı gözden geçiriyor ve kamuoyunun görüşlerini bekliyor.

Açık Fiyat Dönemi Başlıyor!

FTC Başkanı Lina Khan, gizli ücretlerin tüketicilerin dürüst ürün ve hizmet seçimini zorlaştırdığını ve adil davranan işletmeleri cezalandırdığını söylüyor.

FTC, neredeyse bir yüzyıllık yasal yetkisini kullanarak gizli ücretlere karşı savaş açmaya kararlı, ancak yeni ve daha net bir kuralın gerekliliğini savunuyor.

Gizli ücretler konusu son olarak Ticketmaster ve Live Nation'ı başta olmak üzere bilet satış şirketlerinin, müşterilerine açık fiyatlar sunmama konusundaki tartışmalarının ardından Beyaz Saray'ın gündemine oturdu.

Şirketler, müşterilere açık fiyatlar sunma taahhüdünde bulundular. Eğer yeni FTC kuralı yürürlüğe girerse, havayolları, oteller ve diğer sektörlerdeki işletmeleri de aynı standartlara uymaya zorlayabilir.

Bu yeni düzenleme, tüketicilerin sıkça deneyimlediği gizli ücretlere son verme umudunu taşıyor ve Federal Kayıt'ta yayınlandıktan sonra 60 günlük bir yorum süresine sahip olacak.

FTC'nin bu yeni atılımı, ticaretin oyun kurallarını değiştirebilir ve tüketicilerin daha fazla şeffaflık ve adalet beklemesini sağlayabilir.

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