FTC, Microsoft'un Peşini Bırakmıyor! Game Pass Kullanıcıları Zararlı Çıkmış Olabilir

Federal Ticaret Komisyonu (FTC), Microsoft'un Xbox Game Pass abonelik hizmeti için yaptığı fiyat artışlarını ve yeni düşük ürün katmanını eleştirdi.

Düzenleyici kurum, bu değişikliklerin Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın almasını takiben artan pazar gücünü kötüye kullanmasının bir göstergesi olduğuna inanıyor.

Sorun, Microsoft'un Yeni Game Pass Katmanı ve Fiyat Artışları

Geçen hafta Microsoft, PC Game Pass ve Xbox Game Pass Ultimate fiyatlarını artırdığını ve birinci taraf Xbox oyunlarına ilk gün erişim olmaksızın yeni bir Game Pass Standard katmanı başlatmayı planladığını açıkladı.

FTC, bu yeni katmanı düşük ürün olarak nitelendirdi çünkü yeni Game Pass kullanıcıları 10,99 ABD doları tutarındaki Konsol için Game Pass'a kaydolamayacak ve yeni oyunlara ilk gün erişimi kaybedecek.

Düzenleyici kurum, en değerli oyunların yeni Game Pass'ten kaldırılmasının ve mevcut kullanıcılar için fiyat artışlarıyla birleştirilmesinin, FTC'nin iddia ettiği birleşmeden kaynaklanan tüketici zararına olacağını düşünüyor.

Bu eleştiriler, FTC'nin Microsoft'un Activision Blizzard satın alımına karşı yaptığı itirazın bir parçası. Bölge mahkemesi geçen yıl anlaşmayı engellememe kararı vermişti, ancak FTC itirazda bulundu. Dokuzuncu Daire Temyiz Mahkemesi FTC'nin temyiz başvurusu hakkında henüz karar vermedi.

Microsoft'un Xbox Game Pass değişikliklerinin ne kadar kalıcı olacağı ve FTC'nin eleştirilerinin şirketi ne yönde etkileyeceği henüz belli değil.