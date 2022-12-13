FTX Kurucusu Sam Bankman-Fried Tutuklandı!

Kripto para borsası FTX'in kurucusu olan Sam Bankman-Fried tutuklandı. Geçtiğimiz aylarda dolandırıcılık yapıp kaçtığı ileri sürülen Bankman-Fried, iflas sürecini başlatmıştı ve CEO'luk görevinden istifa etmişti. Yaşanan gelişmeye dair merak edilen detaylar haberimizde.

FTX Kurucusu Sam Bankman-Fried Nerede Yakalandı?

Dunya.com'daki habere göre Bahamalar Başsavcısı Ryan Pinder, FTX isimli kripto para borsasının kurucusu ve eski CEO'su olan Sam Bankman-Fried'in tutuklandığını açıkladı. Aktarılan bilgilere göre Bankman-Fried, Bahamalar'da yakalandı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin suç duyurusu ve muhtemel iade talebine ilişkin resmi bildirim yapmasından sonra tutuklama işleminin gerçekleştiği belirtildi.

Bahamalar Başbakanı Philip Davis, konu ile ilgili oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Davis, yaptığı açıklamada Bahamalar'ın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin, kamu güvenine ihanet etmiş ve kanunları çiğnemiş olabilecek FTX ile bağlantılı tüm bireylerden hesap sormak konusunda ortak çıkarlara sahip olduğunun altını çizdi.

Kripto para borsası FTX, kasım ayı içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nde iflas sürecini başlatmıştı. Bunun ardından kripto para borsasının kurucusu olan Bankman-Fried, CEO'luk görevinden istifa etmişti.