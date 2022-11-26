FTX'in Batış Hikayesini Anlatan Bir Belgesel Dizisi Geliyor

Russo kardeşler, uzun süredir kripto borsalar arasında en popüler şirketlerinden biri olan FTX'in batış hikayesini ve ne tür olayların yaşandığını Amazon'da yayınlamak üzere bir belgesel dizisine dönüştürecek. 8 bölüm olması planan mini dizinin önümüzdeki bahar aylarında çekimlerine başlanacak.

Önemli yapımcı isimlerin bulunacağı belgesel dizisinde geçtiğimiz haftalarda iflas başvurusunda bulunan FTX'in bu denli hızlı batışı konu alınacak. FTX'e ait FTT coinleri büyük değer kaybetmişti. Binance geçtiğimiz dönemde FTX'i satın alarak kurtarmayı kabul etmiş olsa da bir süre sonra anlaşmadan caymıştı.

Belgesel Amazon Prime Video'da Yayınlanacak

CEO Bankman-Fried'in istifası ve FTX'in iflas başvurusuyla büyük bir kripto borsa şirketinin çöküşüne şahit olmuştuk. Russo kardeşler, bu süreçte yaşananları, çalınan fonlara neler olduğunu ve milyarlarca kaybın asıl nedenini gözler önüne sermek için Amazon ile ortak bir şekilde bu belgesel dizi üzerinde çalışıyor.

İnsanlara anlatılacak konunun detaylarına nereden ulaşıldığı bilinmese de içerden bilgiler öğrenebilen gazetecilerin de projeye dâhil edileceği konuşuluyor. Marvel'a ait filmlerde görev almış bazı oyunculara da belgesel dizisinde yer alması için teklifler götürüldüğü iddiaları mevcut.

Bahar aylarında çekimlerinin başlaması beklenen yapımının önümüzdeki yaz Amazon'da izleyicilerin beğenisine sunulması bekleniyor.