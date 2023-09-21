Fujifilm'den Yeni Anlık Fotoğraf Makinası: Instax Pal

Fujifilm, instax mini şipşak fotoğraf makinesi serisine yeni bir model ekliyor. Bu yeni modelin en dikkat çeken özelliği ise küçüklüğü. Çünkü şipşak fotoğraf makinası modellerinin birçoğu büyük oluyor.

Fujifilm Instax Pal farklı bir seçenek olarak kullanıcılara sunuluyor çünkü temel olarak iki parçadan oluşuyor. Satın alındığı zaman kutudan hem mini boyutlu bir fotoğraf makinesi hem de Instax Mini Link 2 fotoğraf yazıcısı çıkıyor.

Satışa Sunulma Tarihi Belli Oldu mu?

Bu mini kamera ile çekilen görüntüler istenildiği zaman yanındaki yazıcıdan basılabiliyor, yazıcıyı sürekli olarak kamera beraber taşımak gerekmiyor. Bu değişik bir tercih çünkü akıllı telefonlar da bu süreçte kullanılabiliyor. Şu an piyasada telefonlar için sunulan birçok farklı fotoğraf yazıcısı bulunuyor.

Otomatik olarak çekim yapan ve sadece 4,9 megapiksellik bir çözünürlüğü bulunan kamera, geniş açı lens ile donatılmış ve bir flaş da taşıyor. Üstünde parmakta taşıma için ya da vizör kullanımı için düşünülen bir bölüm yer alan ürün, USB-C portundan şarj edilebiliyor.

Dahili hafızası sadece 50 fotoğraf saklayabildiğinden microSD kart yuvası da beraberinde sunuluyor. İstenirse tripod üzerine bağlanabilen mini kamera, çok iyi bir fotoğraf kalitesi vadetmiyor ancak şipşak fotoğrafçılıkta odak nokta hiçbir zaman kalite olmuyor.

Akıllı telefon uygulamaları bulunan ürün, ekim ayında paket halinde 200 dolardan satışa sunulacak. Modelin fotoğraf kağıtları ise 10 paket özelinde 16 dolardan satılacak.

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