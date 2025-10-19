Dünyanın En Hafif Laptopu Tanıtıldı! İşte Şaşırtan Fiyatı

Japonya merkezli ve IBM’den sonra dünyanın en köklü teknoloji devlerinden Fujitsu, dünyanın en hafif dizüstü bilgisayarını resmen tanıttı. Üstelik bu yeni modelle birlikte tarihteki en hafif ilk üç laptopun tamamı artık Fujitsu imzası taşıyor. Peki Fujitsu UX-K3 adlı yeni modelin özellikleri neler, fiyatı ne kadar? İşte ayrıntılar...

Fujitsu UX-K3 Özellikleri ve Fiyatı

Sadece 634 gram ağırlığındaki bu ultra hafif dizüstü bilgisayar, özellikle dışarıda çalışmayı seven kullanıcılar için ideal. Hafifliği sayesinde kolayca taşınabiliyor ve boşta 18 saat, video izlerken 7 saate kadar kadar pil ömrü sunarak şarj endişesini ortadan kaldırıyor. Gücünü Intel Core Ultra 7 255U işlemciden alan cihaz, buna ek olarak 16 GB RAM ve 512 GB SSD ile geliyor.

Model, 14 inç büyüklüğünde 1920 x 1200 piksel çözünürlüklü IPS ekrana sahip. Yansıma önleyici mat yapısıyla parlak ortamlarda bile net bir görüntü sunan panel, 400 nit parlaklık değeriyle dikkat çekiyor. Bağlantı tarafında ise Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 desteği yer alırken, fiziksel portlar arasında USB Type-C, USB Type-A, HDMI, microSD kart yuvası ve Gigabit LAN girişi bulunuyor.

Fujitsu UX-K3 teknik özellikleri şu şekilde sıralandı:

Özellik Detay Ağırlık 634 gram İşlemci Intel Core Ultra 7 255U (12 çekirdek / 14 thread, entegre Intel Graphics, 12 TOPS yapay zeka motoru) RAM 16 GB Depolama 512 GB (SSD) Ekran 14 inç, WUXGA 1920×1200, 16:10, IPS, mat (yansıma önleyici), %100 sRGB, 400 nit Bağlantı Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 Portlar USB Type-C, USB Type-A, HDMI, microSD, Gigabit LAN Güvenlik Parmak izi sensörü (Windows Hello), webcam gizlilik kapağı Pil Ömrü Video: 7 saat / Boşta: 18 saate kadar Malzeme Üst kapak karbon fiber, alt kısım & klavye magnezyum-lityum alaşım Fiyat 280.280 yen (~1.863 USD)

Fujitsu UX-K3 fiyatı ise 280 bin 280 yen olarak açıklandı. Bu, 1.863 dolara tekabül ediyor.

