Dünyanın En Hafif Laptopu Tanıtıldı! İşte Şaşırtan Fiyatı
Japon teknoloji şirketlerinden Fujitsu, yeni UX-K3 adlı dizüstü bilgisayarını duyurdu. İşte dünyanın en hafif laptopu Fujitsu UX-K3'ün özellikleri ve fiyatı...
⚡ Önemli Bilgiler
- 634 gram ağırlığındaki Fujitsu UX-K3 tanıtıldı.
- Ultra hafif dizüstü bilgisayar boşta 18 saat, video izlerken 7 saate pil ömrü sunuyor.
- Fiyatı ise 1.863 dolar olarak açıklandı.
Japonya merkezli ve IBM’den sonra dünyanın en köklü teknoloji devlerinden Fujitsu, dünyanın en hafif dizüstü bilgisayarını resmen tanıttı. Üstelik bu yeni modelle birlikte tarihteki en hafif ilk üç laptopun tamamı artık Fujitsu imzası taşıyor. Peki Fujitsu UX-K3 adlı yeni modelin özellikleri neler, fiyatı ne kadar? İşte ayrıntılar...
Fujitsu UX-K3 Özellikleri ve Fiyatı
Sadece 634 gram ağırlığındaki bu ultra hafif dizüstü bilgisayar, özellikle dışarıda çalışmayı seven kullanıcılar için ideal. Hafifliği sayesinde kolayca taşınabiliyor ve boşta 18 saat, video izlerken 7 saate kadar kadar pil ömrü sunarak şarj endişesini ortadan kaldırıyor. Gücünü Intel Core Ultra 7 255U işlemciden alan cihaz, buna ek olarak 16 GB RAM ve 512 GB SSD ile geliyor.
Model, 14 inç büyüklüğünde 1920 x 1200 piksel çözünürlüklü IPS ekrana sahip. Yansıma önleyici mat yapısıyla parlak ortamlarda bile net bir görüntü sunan panel, 400 nit parlaklık değeriyle dikkat çekiyor. Bağlantı tarafında ise Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 desteği yer alırken, fiziksel portlar arasında USB Type-C, USB Type-A, HDMI, microSD kart yuvası ve Gigabit LAN girişi bulunuyor.
Fujitsu UX-K3 teknik özellikleri şu şekilde sıralandı:
|Özellik
|Detay
|Ağırlık
|634 gram
|İşlemci
|Intel Core Ultra 7 255U (12 çekirdek / 14 thread, entegre Intel Graphics, 12 TOPS yapay zeka motoru)
|RAM
|16 GB
|Depolama
|512 GB (SSD)
|Ekran
|14 inç, WUXGA 1920×1200, 16:10, IPS, mat (yansıma önleyici), %100 sRGB, 400 nit
|Bağlantı
|Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4
|Portlar
|USB Type-C, USB Type-A, HDMI, microSD, Gigabit LAN
|Güvenlik
|Parmak izi sensörü (Windows Hello), webcam gizlilik kapağı
|Pil Ömrü
|Video: 7 saat / Boşta: 18 saate kadar
|Malzeme
|Üst kapak karbon fiber, alt kısım & klavye magnezyum-lityum alaşım
|Fiyat
|280.280 yen (~1.863 USD)
Fujitsu UX-K3 fiyatı ise 280 bin 280 yen olarak açıklandı. Bu, 1.863 dolara tekabül ediyor.
Fujitsu UX-K3 fiyatı ise 280 bin 280 yen olarak açıklandı. Bu, 1.863 dolara tekabül ediyor.