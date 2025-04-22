Fujitsu ve RIKEN'in 256 Qubit'lik Kendilerine Has Kuantum Bilgisayarıyla Tanışın

RIKEN RQC-FUJITSU İş Birliği Merkezi'nde gerçekleşen proje kapsamında 256 qubit'e sahip yeni bir süperiletken kuantum bilgisayarı geliştirildi.

Fujitsu ve RIKEN ikilisinin daha önce geliştirdiği 64 qubit'lik kuantum bilgisayarın dört katı kapasiteye sahip olan bu bilgisayar, aldığı güncelleme sayesinde artık daha büyük moleküllerin analiz edilebilmesi ve hata düzeltme algoritmalarını çok daha gelişmiş biçimde test edebilmesiyle öne çıkıyor.

Kuantum Bilgisayarın Soğutma Teknolojisi Üstün Düzeyde

Fujitsu ve RIKEN, 2025 mali yılının ilk çeyreğinde, dünyanın dört bir yanından şirketlerin ve araştırma kurumlarının bu kuantum bilgisayara erişimini sağlayacak. Amaç, farklı projelerde cihazın aktif olarak kullanılmasını mümkün kılmak. Yani sistemin sadece Japonya içinde kalmayacağı da böylece netleşmiş oldu.

Donanımsal gelişmelerin yanında bir soğutma teknolojisi de dikkat çekiyor. Yüksek yoğunluklu yerleşim teknikleri ve ileri düzey termal tasarım sayesinde, seyreltme buzdolabı ile cihaz etkili bir şekilde soğutulabiliyor. Bu da sistemin daha stabil ve verimli çalışmasını sağlıyor.

1000 Qubit Üstünde Kuantum Bilgisayar

Şimdiden 1000 qubit'lik bir kuantum bilgisayar üzerinde çalışmalara başlayan ekip, bu cihazın 2026 yılında kurulacağını da duyurdu. Ayrıca bu iş birliğinin 2029 yılına kadar süreceği açıklandı. Peki 1000 qubit üstünde bilgisayarlar yok mu zaten? Evet, var. Ancak Fujitsu ve RIKEN'in bu çalışması farklı bir mimariye odaklanıyor.

Fujitsu ve RIKEN'in bir diğer hedefi ise hibrit yapıların önünü açmak. Yani klasik ve kuantum bilgisayarların aynı algoritma üzerinde birlikte çalışabilmesi. Böylelikle daha geniş bir kullanıcı kitlesinin kuantum teknolojisinden faydalanabilecekler.

Uzmanlara göre kuantum teknolojisi hâlâ çok erken bir evrede ve hangi sistemin daha iyi ölçeklenebileceği henüz net değil. Bu sebeple ikilinin yeni bir alanda denemeler yapması oldukça mühim.