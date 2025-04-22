Lüksün Elektrikli Hali: Mercedes-Benz Vision V Tanıtıldı!

Mercedes-Benz denince akla gelen ilk model S Class ikinci modelse V Class olmakta. Lüks ve makam otomobillerinin sembolü haline gelen bu iki model geleceğin elektrikli dünyasına uyum sağlamaya başlıyor. Bu kapsamda Mercedes-Benz V Class için yeni konseptini tanıttı. Lüks inceliklerin her noktada düşünüldüğü yeni konseptin adı Vision V olarak belirlendi. İşte konuyla ilgili detaylar...

Lüks Minibüs Konsepti: Vision V

Auto Shanghai 2025 fuarında görücüye çıkan Vision V konsepti, Mercedes’in “hareket halindeyken ev konforu” iddiasının son noktası. 65 inçlik 4K dev ekran, Dolby Atmos destekli 42 hoparlörlü ses sistemi ve izlediğiniz videoya fiziksel tepki veren koltuklardaki özel titreşim teknolojisi, Vision V’yi mobil bir sinema salonuna çeviriyor. Üstelik sürücü bölmesiyle yolcu alanını ayıran elektro-kromatik cam, içerideki mahremiyeti tamamen yolcunun kontrolüne bırakıyor. Kısacası lüks bir minibüste aradığınız her şeyi sunuyor.

Dış tasarımda ise klasik minibüs çizgileriyle vedalaşılıp, sportif ve akıcı bir hat benimsenmiş. Eğimli tavan, 24 inç jantlar ve markanın lüks sedan genetiğini taşıyan far yapısıyla, Vision V sadece şık değil; aynı zamanda bakışları üzerine toplayan bir gösteri aracı gibi. Mercedes, bu modelle VIP transferden aile yolculuklarına kadar geniş bir yelpazeye hitap etmeyi planlıyor. Ayrıca Vito ve V Class modellerindeki panelvan havasının da ayrışması sağlanmış.

Araç, markanın VAN.EA adını verdiği yeni elektrikli van platformu üzerine inşa edilecek. Seri üretimin ise 2026’da başlayacağı bildiriliyor. İlk aşamada Çin’de üretim planları yapılırken, İspanya’nın Vitoria kentindeki Mercedes-Benz fabrikası da sürece dahil edilecek. Bu da modelin küresel pazarlara hızlıca yayılacağını gösteriyor. Mercedes-Benz Vision V konsepti, sadece bir tasarım gösterisi değil, aynı zamanda gelecekteki taşımacılık anlayışının ipuçlarını veren somut bir vizyon. Ulaşımın artık sadece A noktasından B noktasına gitmek olmadığını, o yolculuğun da başlı başına bir deneyim olabileceğini marka bu konsept ile gözler önüne seriyor.

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