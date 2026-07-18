Birden Fazla Sona Sahip Oyun Ücretsiz Olacak! Tarih Verildi

Epic Games, oyunculara her hafta düzenli olarak yeni ücretsiz oyunlar veriyor. Örneğin kısa bir süre önce Echo Generation: Midnight Edition ve Luto'yu herkesin hiçbir şekilde harcama yapmadan almasını mümkün hâle getirdi. Bununla birlikte gelecek hafta hangi oyunu bedava sunacağını da açıkladı.

Epic Games Hangi Oyunu Ücretsiz Verecek?

Epic Games, Foretales'ı ücretsiz olarak vereceğini duyurdu. Şirketin dijital oyun mağazasında bu oyun normalde 317 TL'ye satılıyor fakat şu an devam eden kampanyayla birlikte yüzde 85 oranında indirim söz konusu. 23 Temmuz 2026 tarihinde tamamen ücretsiz hâle geleceği için oyunun fiyatının 47,55 TL'ye düşmesini sağlayan bu indirimi değerlendirmek yerine oyunun bedava sunulmaya başlanacağı tarihi beklemekte fayda var.

Foretales Nasıl Bir Oyun?

Foretales, yaklaşan kıyameti durdurmaya çalıştığınız bir strateji oyunu. Volepain isimli bir hırsızı yönetiyorsunuz. Karakter, gelecekle ilgili korkunç şeyler görmeye başlıyor. Bu kenaet gerçekleşmeden önce onu durdurmaya çalışıyorsunuz. Dünyayı yok edebilecek antik yaratıkların gerçek planını ortaya çıkararak dünyayı kurtarma çabası sarf ediyorsunuz.

Kart oyunları arasında yer alan bu yapım, masa oyunu mantığında. Her hamle, kart kullanarak yapılıyor. Önünüzde masaya dizilmiş kartlar bulunuyor. Karakterinizi bu kartları kullanarak hareket ettiriyorsunuz. Nasıl bir hamle yapmak istediğinize bağlı olarak uygun bir kart atabiliyorsunuz. Doğru hamlede bulunursanız da avantajlı konuma geçiyorsunuz.

Oyunda gittiğiniz her yol, hikâyenin gidişatı üzerinde belirleyici role sahip. Hangi göreve öncelik vereceğiniz, hangi arkadaşınızı kurtaracağınız tamamen size bağlı oluyor. Oyunun birçok farklı sonu olduğunu da belirtelim. Bir sonda dünyayı kurtarırken bir sonda ise karakterinizi oldukça kötü bir durumun içinde bırakabiliyorsunuz.

Foretales'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: 2GHz hızında çalışan bir işlemci

2GHz hızında çalışan bir işlemci RAM: 4 GB

4 GB Ekran Kartı: DirectX 9 uyumlu ekran kartı

DirectX 9 uyumlu ekran kartı DirectX Sürüm: 9.0

9.0 Depolama: 2 GB boş alan

Editörün Yorumu

Epic Games'te haftaya ücretsiz olacak oyundan yana beklentilerim büyük. Dijital oyun platformunun kullanım oranında ciddi bir artış yaşanmasına sebep olacağı kanaatindeyim. Bu oyun şu an rakip platform Steam'de "çok olumlu" derecelendirmeye sahip. Kendi platformunda da 4,6 yıldızı bulunuyor. Oynayanlar tarafından oldukça seviliyor. Geniş kitle tarafından sevilip benimsenmesi, Epic'in de daha çok kullanıcı kazanmasına yardımcı olabilir.