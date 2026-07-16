Bas Seviyesi Ayarlanabilen Kulaklık Tanıtıldı! Kafa Takibi Destekli

Skullcandy, yeni bir kulak üstü kulaklık tanıttı. Skullcandy Crusher 1080 ANC olarak adlandırılan model, 60 saate varan kullanım süresi sağlıyor. Kulaklıkta bas seviyesini ayarlama, görüşmeleri keyifli hâle getiren gürültü azaltma, kafa takibi ile doğal ses elde etme imkânı ve dahasını sunuyor.

Skullcandy Crusher 1080 ANC'nin Özellikleri Neler?

Sürücü: 36 mm çift sürücülü sistem

36 mm çift sürücülü sistem Bas Teknolojisi: Ayarlanabilir Crusher Bass

Ayarlanabilir Crusher Bass Ses Teknolojisi İş Birliği: Sound by Bose (Bose Sound Design Tuning desteği)

Sound by Bose (Bose Sound Design Tuning desteği) Gürültü Engelleme: 6 mikrofonla desteklenen Adaptif ANC (Sessiz, farkındalık ve kapalı modlar)

6 mikrofonla desteklenen Adaptif ANC (Sessiz, farkındalık ve kapalı modlar) Uzamsal Ses: Kafa takipli Bose TrueSpatial

Kafa takipli Bose TrueSpatial Ses Motoru: Bose WaveForm Ses Motoru (Dengeli ses çıkışı, dengeli bas, net tizler)

Bose WaveForm Ses Motoru (Dengeli ses çıkışı, dengeli bas, net tizler) Arama Teknolojisi: Bose SpeechClarity (Arka plan gürültüsünü azaltarak ses netliğini artırma) ve Natural Voice Sidetone (Ses tonunun doğallığını koruma)

Bose SpeechClarity (Arka plan gürültüsünü azaltarak ses netliğini artırma) ve Natural Voice Sidetone (Ses tonunun doğallığını koruma) Ekolayzer (EQ) Modları: Müzik, film ve podcast hazır EQ modları ve özelleştirilebilir 5 bantlı EQ

Müzik, film ve podcast hazır EQ modları ve özelleştirilebilir 5 bantlı EQ Pil Ömrü: ANC kapalıyken 60 saate kadar, ANC açıkken 50 saate kadar

ANC kapalıyken 60 saate kadar, ANC açıkken 50 saate kadar Hızlı Şarj: 10 dakikalık şarj ile 4 saate kadar müzik çalma süresi

10 dakikalık şarj ile 4 saate kadar müzik çalma süresi Bağlantı: Bluetooth 5.3, LE Audio ve Auracast desteği

Bluetooth 5.3, LE Audio ve Auracast desteği Aynı anda birden fazla cihaza bağlanma: Destekliyor

Destekliyor Frekans Aralığı: 20Hz-20.000Hz

20Hz-20.000Hz Gecikme Süresi: Oyun ve video için düşük gecikmeli ses modu

Oyun ve video için düşük gecikmeli ses modu Kontroller: Çağrı, müzik ve ses kontrolleri ile özelleştirilebilir düğme ayarları

Çağrı, müzik ve ses kontrolleri ile özelleştirilebilir düğme ayarları Uygulama Desteği: Skullcandy uygulaması (Crusher Bass ayarları, Bose ses kontrolleri, yazılım güncellemeleri)

Skullcandy uygulaması (Crusher Bass ayarları, Bose ses kontrolleri, yazılım güncellemeleri) Ağırlık: 374,2 gram

Skullcandy Crusher 1080 ANC'de Bas Seviyesi Nasıl Ayarlanıyor?

Skullcandy Crusher 1080 ANC'de bas seviyesini ayarlamak için iki farklı yöntem var. İlk yöntem, çok pratik. Kulaklığın üzerinde yer alan bir tekerlek bulunuyor. Herhangi bir ekrana dokunmadan sadece bunu kaydırarak bas seviyesini artırıp azaltabiliyorsunuz. İkinci yöntemde ise bir telefon ya da tablete ihtiyacınız var.

Skullcandy'nin mobil uygulamasını yükledikten sonra uygulama üzerinden bas seviyesini dilediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Bu uygulama üzerinden ayrıca müzik, film ve benzeri içerikler için hazır EQ (ekolayzer) modları arasında seçim yapabilir ya da bu ayarları tamamen kendinize göre özelleştirebilirsiniz. Anlayacağınız, bu konudaki seçim tamamen size bırakılıyor.

Skullcandy Crusher 1080 ANC'nin Pil Ömrü Ne Kadar?

Skullcandy'nin yeni kulaklığı, pil ömrü konusunda beklentileri karşılayacak seviyede. Aktif gürültü engelleme (ANC) özelliği kapalı olduğunda tek şarjla 60 saate kadar müzik dinleyebiliyorsunuz. Bu süre, kulaklığı günde ortalama 8 saat kullanan bir kişinin tek bir şarjla bir haftayı aşkın süre boyunca prizin yanından bile geçmesine gerek olmadığı anlamına geliyor.

Diyelim ki çevredeki gürültüden hiç hoşnut değilsiniz, etraftaki sesleri bastırmak istiyorsunuz ve bunun için ANC özelliğini etkinleştirdiniz. Bu durumda yine pil ömründe çok kayıp yaşamıyorsunuz. ANC açıkken bile 50 saatlik bir kullanım süreniz oluyor. Hatta bunun birçok üst segment kulaklığın ANC kapalıyken sunduğu pil ömründen bile uzun olduğu söylenebilir.

Şarj etme alışkanlığınız yoksa da sorun değil. Yalnızca 10 dakika şarj ederek 4 saatlik bir kullanım süresi elde ediyorsunuz. Bu da evden çıkmadan hemen önce gerçekleştirilecek kısa bir şarj işlemi bile size yolculuğu sevdiğiniz müziklerle geçirebileceğinizi gösteriyor.

Skullcandy Crusher 1080 ANC Nasıl Ses Kalitesi Verir?

Skullcandy Crusher 1080 ANC, 36 mm çift sürücü ile birlikte geliyor. Standart tek sürücülü kulaklıklar, sesi tek bir kaynak üretmeye çalışarak güçlü baslarda tiz seslerin zayıf kalmasına sebep olabilirken bu kulaklık ise baslar için ayrı, diğer sesler için ayrı sürücü kanalları kullanıyor. Böylelikle vokal ve enstrüman detayları da korunuyor.

Cihazda Bose WaveForm Audio Engine teknolojisi yer alıyor. Bu da yüksek seste oluşabilecek bozulmaların önüne geçerek sesin kulağa temiz ve net bir şekilde gelmesine olanak tanıyor. Kulaklık, kafa takibi desteğine sahip. Bu özellik sayesinde de kafanızı hareket ettirdiğinizde sesin geldiği yön de başınıza göre ayarlanıyor. Bu da daha derin bir ses deneyimine kavuşmaya yardımcı oluyor.

Bunlara ek olarak cihazda dinamik aktif gürültü engelleme özelliği bulunuyor. Dışarıdaki gürültüleri bastırarak uğultuları ortadan kaldırıyor. Bu uğultular ortadan kalktığı için müzikteki düşük seviyedeki sesler de -örneğin nefes alıp verme sesi- hiç maskelenmeden direkt kulağınıza iletiliyor.

Skullcandy Crusher 1080 ANC'nin Fiyatı Ne Kadar?

Skullcandy Crusher 1080 ANC için 279.99 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 13 bin 175 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de satışa sunulması durumunda ise fiyatı vergiler ve ek maliyetlerle beraber 21 bin TL civarı olabilir. Konuya ilişkin resmî açıklamada bulunulmadığını, farklı fiyatla satılabileceğini belirtelim.

Skullcandy Crusher 1080 ANC Türkiye'de Satılacak mı?

Skullcandy'nin şu an pek çok kulaklık modeli Türkiye'de satılıyor. Bunlara örnek olarak Skullcandy Crusher ANC 2, Skullcandy Hesh 540 ANC, Skullcandy Crusher Evo ve Skullcandy Hesh 360 verilebilir. Tüm bu modelleri göz önünde bulunduracak olursak yeni Crusher 1080 ANC modelinin de Türkiye'deki kullanıcılarla buluşma ihtimalinin olduğunu söyleyebiliriz.

Editörün Yorumu

Skullcandy Crusher 1080 ANC'nin öncelikli olarak müzik tutkunları tarafından tercih edilecek bir model olduğu kanaatindeyim. Baslara yoğunlaşan bir kulaklık olduğu için müzik dinleme deneyimini üst seviyeye taşıyacağını düşünüyorum. Tabii, bunu yaparken vokallerin zayıflamasını önlemesinin de önemli bir avantaj olduğunu belirtmeliyim. Bu arada pil ömrü de çoğu kişinin beklentisini karşılayacaktır.