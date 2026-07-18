Çinli Elektrikli Otomobil Üreticisi 500 Km/s Hızın Üzerine Çıkmak İstiyor!

Elektrikli otomobiller ilk çıktıklarında yüksek verimlilikleri ve düşük maliyetli yapıları ile öne çıkıyorlardı. Bu araçların bir gün hız rekorları için aday olacakları hiç kimsenin aklına gelmezdi. Bugün ise birçok elektrikli araç yüksek hızlarda gösterdikleri performans ile öne çıkıyor. Bu araçlardan en çok dikkat çekeni ise hiç kuşkusuz BYD'nin Yangwang U9 Xtreme modeli.

Yangwang U9 Extreme 500 Km/s Hızın Üzerine Çıkabilir Mi?

BYD Başkan Yardımcısı Stella Li, Goodwood Hız Festivali'nde şirketin 311 mph (500 km/s) bariyerini kırmaya çalışacağını duyurdu. Kasım ayında yapılması beklenen hız denemesi ile Yangwang U9 Xtreme en hızlı seri üretim elektrikli otomobil olmayı hedefliyor. Şirket bu hız denemesi ile aynı zamanda Bugatti, Koenigsegg ve Hennessey gibi markalara da meydan okuyor.

Yangwang U9 modelinin yüksek hızlara uygun şekilde geliştirilen bir versiyonu olan Extreme, elden geçirilmiş bir aerodinamik yapıya sahip. Extreme versiyonunda yere basma kuvvetini en üst seviyeye taşımak için büyük bir ön splitter, devasa bir arka difüzör ve F1 araçlarını andıran köpek balığı arka kanat yer alıyor.

Elektrikli hiper otomobilde bunların yanı sıra yüksek hızlarda aracın şasi kontrolünün sağlanması için gelişmiş aktif süspansiyon sistemi yer alıyor. Gelişmiş aktif süspansiyon sistemi yaklaşık 2 bin 480 kilogram ağırlığındaki aracın dikey gövde hareketlerine karşı gelerek Yangwang U9 Extreme'nin dengeli bir şekilde yol almasını sağlıyor.

Yangwang U9 Extreme Ne Kadar Hızlı?

BYD, geçtiğimiz yıl Yangwang U9 Xtreme ile 308,3 mph (496 km/s) hıza ulaşarak 500 km/s'nin kıyısından dönmüştü. Bu hız rekorunun ardından telemetri verileri kontrol edildiğinde aracın potansiyeline tam olarak ulaşamadığı ortaya çıkmış. Ortaya çıkan veriler, aracın sürücüsü Marc Basseng'in pist güvenlik protokolleri gereği fren yapmadan önce tam gazla gidebileceği yaklaşık 1,5 saniyesinin daha olduğunu ortaya koyuyor.

Çinli üretici, Kasım ayında düzenleyeceği hız rekoru denemesini Almanya'daki Papenburg Otomotiv Test Merkezi'nde gerçekleştirecek. 12,2 kilometre uzunluğa sahip olan pistin 4 kilometrelik bir düzlüğü bulunuyor. Şirket yeni hız denemesi ile 1,5 saniyelik farkı da kullanarak 500 km/s hızın üzerine çıkmayı hedefliyor.

BYD Yangwang U9 Extreme Teknik Özellikleri Neler?

Motor: 4 adet elektrik motoru

Güç: 3.019 beygir

Tork: 3.360 Nm

0-100 km/s: 2,4 saniye

0-200 km/s: 4,8 saniye

0-300 km/s: 8,1 saniye

Maksimum hız: 496 km/s

Boyutlar: 4.966 mm uzunluk - 2.029 mm genişlik - 1.311 mm yükseklik

Ağırlık: 2.480 kg

Editörün Yorumu

Elektrikli otomobiller hızla gelişmeye devam ediyor. Her ne kadar bu sektöre Tesla öncülük etmiş olsa da Çinli markalar elektrikli otomobiller ile birlikte büyük bir atağa kalkmış durumda. Bir zamanlar sadece ekonomik yapıları ile öne çıkan araçlar artık hız rekorlarına göz dikmiş durumda.

3 bin beygirin üzerinde güç ve tork üreten Yangwang U9 Xtreme daha önce 500 km/s hızın kıyısından dönmüştü. Şirket şimdi ise bu hız bariyerini geçmek için geliyor. Bakalım telemetri verilerinde görünen 1,5 saniyelik fark U9 Xtreme'nin 500 km/s hızın üzerine çıkmasına yetecek mi?