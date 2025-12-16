GAİN Medya’ya Kayyum Kararı: 3 Kişi Gözaltında

GAİN Medya hakkında yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye'de ilk faaliyet gösteren dijital platformlar arasında yer alan GAİN'in içerisinde yer aldığı soruşturma kapsamında platforma kayyum atanması kararı verildi. Ayrıca yapılan operasyon kapsamında 3 kişi gözaltına alındı. İşte konuyla ilgili detaylar...

GAİN Medya Soruşturmasında Kayyum ve Gözaltı Kararı!

GAİN Medya hakkında yürütülen soruşturma kapsamında önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü dosya çerçevesinde şirkete kayyum atanırken operasyon kapsamında üç kişi gözaltına alındı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamaya göre soruşturma Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor. Dosyada yasa dışı bahis faaliyetleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamaları yer alıyor.

Bu kapsamda GAİN Medya A.Ş’nin de aralarında bulunduğu toplam yedi şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum olarak atanmasına karar verildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) raporlarında şüphelilerden birinin hesaplarında yüksek tutarlı ve kaynağı açıklanamayan nakit hareketleri tespit edildiği, yoğun yurt dışı para transferleri gerçekleştirildiği ifade edildi.

Yapılan incelemelerde, şirketlerin mali yapısının bu ölçekteki para akışını karşılamadığı ve işlemlerin ticari hayatın olağan akışına aykırı olduğu vurgulandı. Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre kısa süre içinde yüksek bedelli şirket devirleri ve dikkat çeken sermaye artışları gerçekleştirildi. İncelemelerde GAİN Medya’ya aktarılan yüksek tutarlı EFT ve havale işlemlerinin şüpheli nakit girişleriyle finanse edildiği tespit edildi.

Tüm bu bulguların organize bir finansal yapı üzerinden suç gelirlerinin aklanmasına yönelik güçlü şüphe oluşturduğu belirtildi. Operasyon kapsamında Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın gözaltına alınırken suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmazlara da el konuldu. Soruşturmanın çok yönlü şekilde devam ettiği ifade edildi.

